 
Спецтема: Визнання квазіреспублік «ДНР» і «ЛНР» та вторгнення Росії
 

Росія має намір прискорити виведення військ з Херсона, – британська розвідка

Росія має намір прискорити виведення військ з Херсона, – британська розвідка
Росія продовжує так звану евакуацію на тимчасово окупованих територіях півдня України. Це свідчить про підготовку відходу з міста.

Про це заявили в британській розвідці в традиційному звіті про війну в Україні, пише LB.ua.

"27 жовтня призначений Росією "губернатор" окупованої Херсонської області Володимир Сальдо заявив, що понад 70 000 людей вже покинули Херсон. 26 жовтня Сальдо також заявив, що Росія вивезла останки російського діяча XVIII століття, князя Григорія Потьомкіна, з його могили в херсонському соборі", – повідомили в британській розвідці.

Потьомкін у російській свідомості асоціюється із завоюванням українських земель у вісімнадцятому столітті. Його останки забрали з метою підкреслити "історичне обгрунтування", яким Путін виправдовує повномасштабне вторгнення в Україну.

"Це символічне вилучення <останків> Потьомкіна і вихід цивільного населення, ймовірно, передбачає намір Росії прискорити виведення військ з цього району", – підсумували в британській розвідці.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
ЗСУ ліквідували вже 70 тисяч окупантів
Сьогодні, 10:11
У Генштабі розповіли про ситуацію на Волинському напрямку та всій лінії фронту станом на 29 жовтня
Сьогодні, 09:05
Герої повертаються додому «На щиті»: завтра Волинь зустріне загиблих воїнів
28 жовтень, 22:31
У лікарні на Київщині помер воїн з Волині Володимир Гінчук
28 жовтень, 22:15
всі новини теми
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«У мене – «русоненависть». Як волинська Хюррем-султан волонтерить у Туреччині
«Наслідки нас ще наздоженуть». Як повномасштабна війна вплинула на психічне здоров’я волинян
«Тихе полювання» – у розпалі: куди поїхати по гриби поблизу Луцька
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині вночі горіли літня кухня та господарська споруда
Сьогодні, 12:15
Росія має намір прискорити виведення військ з Херсона, – британська розвідка
Сьогодні, 11:39
Лікарка-переселенка працює та волонтерить на Волині
Сьогодні, 11:09
Мріяв видати твори за життя: у Луцьку презентували книгу загиблого військового Тараса Матвіїва
Сьогодні, 10:25
ЗСУ ліквідували вже 70 тисяч окупантів
Сьогодні, 10:11
Схожі новини
ЗСУ ліквідували вже 70 тисяч окупантів ЗСУ ліквідували вже 70 тисяч окупантів
Сьогодні, 10:11
У Генштабі розповіли про ситуацію на Волинському напрямку та всій лінії фронту станом на 29 жовтня У Генштабі розповіли про ситуацію на Волинському напрямку та всій лінії фронту станом на 29 жовтня
Сьогодні, 09:05
Яка ситуація на Волинському та інших напрямках станом на 28 жовтня Яка ситуація на Волинському та інших напрямках станом на 28 жовтня
28 жовтень, 18:54
Пальне дорожчатиме до 20% на рік, – НБУ Пальне дорожчатиме до 20% на рік, – НБУ
28 жовтень, 17:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині вночі горіли літня кухня та господарська споруда
Сьогодні, 12:15
 0
Росія має намір прискорити виведення військ з Херсона, – британська розвідка
Сьогодні, 11:39
 0
Лікарка-переселенка працює та волонтерить на Волині
Сьогодні, 11:09
 0
Мріяв видати твори за життя: у Луцьку презентували книгу загиблого військового Тараса Матвіїва
Сьогодні, 10:25
 0
ЗСУ ліквідували вже 70 тисяч окупантів
Сьогодні, 10:11
 0
Медіа
відео
1/8