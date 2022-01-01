Лікарка-переселенка працює та волонтерить на Волині

Ксенія Волкова пів року тому приїхала до Луцька із Запорізької області. Каже: півтора місяця разом з родиною жила в окупації, потім змогли виїхати. Зараз працює за спеціальністю в піддубцівській амбулаторії.



Як облаштувалась на новому місці жінка розповіла



У Піддубцівській амбулаторії Ксенія працює більше місяця. Для того, щоб дітям, які приходять на прийом, було не страшно, свій кабінет лікарка власноруч прикрасила барвистими візерунками. Каже, що сама має інвалідність та пам'ятає з дитинства сірий кахель лікарень та похмурість, яку він навіював.



"Вирішила, що треба покращувати кабінет. Бо ми пів життя проводимо на роботі", – розповідає лікарка.



Поруч з лікаркою працює медсестра Валентина Оліянчук. Каже: до того, як до них прийшла Ксенія Волкова, педіатра в амбулаторії не було.



Оксана із села Новокотів вперше стала мамою місяць тому. Жінка каже, як почула, що в амбулаторії з'явився педіатр дуже зраділа та одразу приїхала на прийом.



"В нас перша дитинка, тому в нас багато питань. На всі питання ми почули відповіді", – говорить жінка.



Керівниця Піддубцівської амбулаторії Тетяна Чемна каже нині в медзакладі обслуговується близько 700 людей, є й люди з навколишніх сіл, до яких потрібно виїздити на прийом і Ксенія Волкова це робить.



Окрім основної роботи, лікарка займається волонтерством: проводить реабілітацію для мам дітей з інвалідністю та безплатно робить масажі для бійців і їхніх родин.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Лікаркапів року тому приїхала до Луцька із Запорізької області. Каже: півтора місяця разом з родиною жила в окупації, потім змогли виїхати. Зараз працює за спеціальністю в піддубцівській амбулаторії.Як облаштувалась на новому місці жінка розповіла Суспільному У Піддубцівській амбулаторії Ксенія працює більше місяця. Для того, щоб дітям, які приходять на прийом, було не страшно, свій кабінет лікарка власноруч прикрасила барвистими візерунками. Каже, що сама має інвалідність та пам'ятає з дитинства сірий кахель лікарень та похмурість, яку він навіював."Вирішила, що треба покращувати кабінет. Бо ми пів життя проводимо на роботі", – розповідає лікарка.Поруч з лікаркою працює медсестра. Каже: до того, як до них прийшла Ксенія Волкова, педіатра в амбулаторії не було.Оксана із села Новокотів вперше стала мамою місяць тому. Жінка каже, як почула, що в амбулаторії з'явився педіатр дуже зраділа та одразу приїхала на прийом."В нас перша дитинка, тому в нас багато питань. На всі питання ми почули відповіді", – говорить жінка.Керівниця Піддубцівської амбулаторіїкаже нині в медзакладі обслуговується близько 700 людей, є й люди з навколишніх сіл, до яких потрібно виїздити на прийом і Ксенія Волкова це робить.Окрім основної роботи, лікарка займається волонтерством: проводить реабілітацію для мам дітей з інвалідністю та безплатно робить масажі для бійців і їхніх родин.

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