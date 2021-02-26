Мріяв видати твори за життя: у Луцьку презентували книгу загиблого військового Тараса Матвіїва

Тараса Матвіїва. Видання "Мої думки" – це подарунок сину від батьків, але уже посмертно.



Про це розповіла Валентина Матвіїв, яка стала упорядницею і літературним редактором книги.



Зі слів жінки, після смерті Тараса у папці та ноутбуці сина знайшли багато неопублікованих його творів та роздумів, а ще окремий файл з переліком 51 мрії, де першою була "Перемога України", другою – "видати книгу з власними творами".



"У ній весь Тарас. Це – його душа, це його внутрішній світ, це філософія його життя. Я відкрила зовсім його по-новому, тому що ми свого сина не знали так добре, коли прочитали цю книгу", – зазначила Валентина Матвіїв.



Мама Валентина розповідає: готували до друку видання майже рік. Тираж – 2 000 примірників. У книзі зібрані твори Тараса Матвіїва, починаючи зі студентських років та етнопроза, написана за місяць до смерті.



Батько загиблого військового Тарас Матвіїв розповів: сину Тарасу було лише 32 роки, він був журналістом, активним учасником Революції Гідності, громадським діячем і добровольцем. Загинув 10 липня 2020 року під час ворожого мінометного обстрілу на Луганщині, захистивши собою двох побратимів.



На презентацію до Луцька приїхав монах Монастиря святого Герарда Української греко-католицької церкви, отець Леонід Григоренко, із яким Тарас і його батько разом були на Майдані у 2014-тому році.



"Він не міг особистісно собі дозволити жити для себе. Бо він прагнув собою захистити нас. Ціною свого життя дарувати нам можливість ще жити тут, ще щось зробити. для Бога, для України", – зазначив отець-монах.



Запам'ятала Тараса Матвіїва життєрадісним, волелюбним і закоханим в Україну його двоюрідна тітка Наталія Чечель. Говорить: у дитинстві разом проводили літні канікули в селі на Волині.



"Запам’ятався мені з дитинства – він завжди мав характер. Ми йому дуже вдячні за той подвиг, який він здійснив в ім’я української перемоги. Ми всі віримо, чекаємо і допомагаємо як можемо", – зазначила жінка.



На презентації всі охочі могли придбати книгу авторства Тараса Матвіїва.



Мама загиблого Героя України говорить: у цій книзі її син продовжує жити, тому до друку готує другий том видання.



"Ми видали книгу в пам'ять всіх полеглих за Незалежність України. Батьки, діти, рідні, дружини – мають продовжувати своїх рідних у будь-який спосіб", – додала мама загиблого військового Валентина Матвіїв.



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