Курс валют у Луцьку 29 жовтня

Курс валют у Луцьку 29 жовтня
29 жовтня готівковий курс долара становить 39.55, продають його за 39.70.

Про це повідомляє Мінфін.

Євро купують за 38.75, а продають за – 39.04.

Щодо польського злотого, то його купують за 8.05, а продають за 8,25.

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Теги: Курс, валюта, Луцьк
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