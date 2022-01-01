Де сплять, що їдять та як гріються: показали побут воїнів, які стережуть волинський кордон з Білоруссю
Сьогодні, 08:16
Війна нагадала всім, якими цінними можуть бути теплий душ та м'яке ліжко. Більшість українців, зокрема волинян, нині мають ці блага цивілізації.
У війську ж, якщо хочеш умов, – зроби їх собі сам.
Знімальна група 12 каналу побувала на позиціях захисників волинського кордону і побачила, як живуть військові.
Де сплять, чим харчуються і як минають їхні будні – у репортажі.
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У війську ж, якщо хочеш умов, – зроби їх собі сам.
Знімальна група 12 каналу побувала на позиціях захисників волинського кордону і побачила, як живуть військові.
Де сплять, чим харчуються і як минають їхні будні – у репортажі.
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