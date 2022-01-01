Знайшли тіло зниклої майже пів року тому 68-річної переселенки з хворобою Альцгеймера
Сьогодні, 07:15
68-річну переселенку з Харківщини Валентину Недобугу, яка зникла на Волині майже пів року тому, знайшли мертвою. Жінка мала хворобу Альцгеймера.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у секторі комунікації поліції Волині.
Тіло жінки знайшли вчора, 23 жовтня, неподалік монастиря. Тіло направили на проведення судово-медичної експертизи для встановлення причини смерті. Під час зовнішнього огляду слідів насильницької смерті не виявили.
Нагадаємо, що жінка разом із сестрою евакуювалася до Володимира, де вони тимчасово проживали у жіночому монастирі. Утім, 15 травня 2022 року Валентина, яка страждає на хворобу Альцгеймера, покинула приміщення готелю Зимненського жіночого монастиря, і зникла у невідомому напрямку.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у секторі комунікації поліції Волині.
Тіло жінки знайшли вчора, 23 жовтня, неподалік монастиря. Тіло направили на проведення судово-медичної експертизи для встановлення причини смерті. Під час зовнішнього огляду слідів насильницької смерті не виявили.
Нагадаємо, що жінка разом із сестрою евакуювалася до Володимира, де вони тимчасово проживали у жіночому монастирі. Утім, 15 травня 2022 року Валентина, яка страждає на хворобу Альцгеймера, покинула приміщення готелю Зимненського жіночого монастиря, і зникла у невідомому напрямку.
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