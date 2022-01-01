У Володимирі пропонують знести радянський обеліск





Про це



«У самісінькому центрі міста досі височіє одна із «сакральних» споруд радянської минувшини – обеліск слави. Уже довгий час точаться дискусії щодо його демонтажу, ексгумації останків можливого поховання та перенесення цього монументу до єдиного комплексу пам’ятників «Жертвам фашизму».



Вважаємо, що зараз, як ніколи, варто поставити крапку у цій історії», – йдеться у повідомленні.



У міськраді нагадали, що цього року у Володимирі провели демонтаж кількох радянських пам’ятників, таких як монумент з радянським танком та скульптура невідомого солдата. А нещодавно у громаді перейменували понад сорок вулиць, названих на честь росіян та комуністів.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Володимирі пропонують демонтувати одну із «сакральних» споруд радянської минувшини – обеліск слави.Про це повідомили у міськраді.«У самісінькому центрі міста досі височіє одна із «сакральних» споруд радянської минувшини – обеліск слави. Уже довгий час точаться дискусії щодо його демонтажу, ексгумації останків можливого поховання та перенесення цього монументу до єдиного комплексу пам’ятників «Жертвам фашизму».Вважаємо, що зараз, як ніколи, варто поставити крапку у цій історії», – йдеться у повідомленні.У міськраді нагадали, що цього року у Володимирі провели демонтаж кількох радянських пам’ятників, таких як монумент з радянським танком та скульптура невідомого солдата. А нещодавно у громаді перейменували понад сорок вулиць, названих на честь росіян та комуністів.

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