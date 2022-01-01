У Володимирі пропонують знести радянський обеліск

У Володимирі пропонують знести радянський обеліск
У Володимирі пропонують демонтувати одну із «сакральних» споруд радянської минувшини – обеліск слави.

Про це повідомили у міськраді.

«У самісінькому центрі міста досі височіє одна із «сакральних» споруд радянської минувшини – обеліск слави. Уже довгий час точаться дискусії щодо його демонтажу, ексгумації останків можливого поховання та перенесення цього монументу до єдиного комплексу пам’ятників «Жертвам фашизму».

Вважаємо, що зараз, як ніколи, варто поставити крапку у цій історії», – йдеться у повідомленні.

У міськраді нагадали, що цього року у Володимирі провели демонтаж кількох радянських пам’ятників, таких як монумент з радянським танком та скульптура невідомого солдата. А нещодавно у громаді перейменували понад сорок вулиць, названих на честь росіян та комуністів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Володимир, обеліск
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«У мене – «русоненависть». Як волинська Хюррем-султан волонтерить у Туреччині
«Наслідки нас ще наздоженуть». Як повномасштабна війна вплинула на психічне здоров’я волинян
«Тихе полювання» – у розпалі: куди поїхати по гриби поблизу Луцька
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Володимирі пропонують знести радянський обеліск
Сьогодні, 05:31
Близько сотні працівників ЗАЕС підписали контракти з окупантами
Сьогодні, 03:10
В Україні здешевшають деякі овочі
Сьогодні, 01:15
Як взяти кредит на житло через «Дію»
Сьогодні, 00:23
29 жовтня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Схожі новини
На Волині у ДТП загинула 23-річна жінка: водійка в`їхала у навантажувач «Урал» На Волині у ДТП загинула 23-річна жінка: водійка в`їхала у навантажувач «Урал»
25 жовтень, 10:27
Парк «Володимир» внесли до реєстру промислових парків України Парк «Володимир» внесли до реєстру промислових парків України
14 жовтень, 03:30
Кабмін включив індустріальний парк «Володимир» до реєстру промислових парків України Кабмін включив індустріальний парк «Володимир» до реєстру промислових парків України
13 жовтень, 05:28
Від рук російських загарбників загинув волинянин Віктор Музичук Від рук російських загарбників загинув волинянин Віктор Музичук
10 жовтень, 14:30
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Володимирі пропонують знести радянський обеліск
Сьогодні, 05:31
 0
Близько сотні працівників ЗАЕС підписали контракти з окупантами
Сьогодні, 03:10
 0
В Україні здешевшають деякі овочі
Сьогодні, 01:15
 0
Як взяти кредит на житло через «Дію»
Сьогодні, 00:23
 0
29 жовтня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Медіа
відео
1/8