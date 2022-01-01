Близько сотні працівників ЗАЕС підписали контракти з окупантами
Сьогодні, 03:10
З 6700 працівників, які залишилися працювати на окупованій росіянами ЗАЕС, лише сотня підписали контракти з "Росатомом" під тиском, але є й "добровольці" з топ-менеджменту.
Про це повідомляє пресслужба НАЕК "Енергоатом".
"Протягом двох тижнів російські загарбники роблять усе, щоб примусити персонал Запорізької АЕС підписати контракти з фейковим підприємством АО "Эксплуатирующая организация "Запорожская АЭС", яким керує Росатом", – йдеться у повідомленні.
Зокрема, окупанти вдаються до тиску й маніпуляцій, заявляючи, що тисяча працівників станції вже підписали контракти. Але ця брехня, наголошують в Енергоатомі, не спрацьовує.
"Насправді з 6700 працівників, які залишилися працювати на окупованій росіянами ЗАЕС, лише близько сотні підписали контракти з Росатомом. Причому переважна більшість із тих, хто це зробив, "погодилися" під тиском загарбників", – вказує оператор.
Але серед них є й "добровольці", зокрема з керівного складу. Ці люди мотивують свої дії бажаням бажанням обійняти високі керівні посади у фейковій структурі та отримати дивіденди від загарбників.
"Їхні прізвища відомі, і всі вони відповідатимуть за свої дії після звільнення станції та повернення її під повний контроль України", – наголосили в компанії.
Разом з тим, 4300 проукраїнських працівників ЗАЕС виїхали на підконтрольну Україні територію.
І навіть попри тиск та погрози з боку росіян, переважна більшість працівників, які перебувають на станції, мають проукраїнську позицію, чинять спротив окупантам і максимально відтягують процес підписання зрадницьких контрактів.
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Про це повідомляє пресслужба НАЕК "Енергоатом".
"Протягом двох тижнів російські загарбники роблять усе, щоб примусити персонал Запорізької АЕС підписати контракти з фейковим підприємством АО "Эксплуатирующая организация "Запорожская АЭС", яким керує Росатом", – йдеться у повідомленні.
Зокрема, окупанти вдаються до тиску й маніпуляцій, заявляючи, що тисяча працівників станції вже підписали контракти. Але ця брехня, наголошують в Енергоатомі, не спрацьовує.
"Насправді з 6700 працівників, які залишилися працювати на окупованій росіянами ЗАЕС, лише близько сотні підписали контракти з Росатомом. Причому переважна більшість із тих, хто це зробив, "погодилися" під тиском загарбників", – вказує оператор.
Але серед них є й "добровольці", зокрема з керівного складу. Ці люди мотивують свої дії бажаням бажанням обійняти високі керівні посади у фейковій структурі та отримати дивіденди від загарбників.
"Їхні прізвища відомі, і всі вони відповідатимуть за свої дії після звільнення станції та повернення її під повний контроль України", – наголосили в компанії.
Разом з тим, 4300 проукраїнських працівників ЗАЕС виїхали на підконтрольну Україні територію.
І навіть попри тиск та погрози з боку росіян, переважна більшість працівників, які перебувають на станції, мають проукраїнську позицію, чинять спротив окупантам і максимально відтягують процес підписання зрадницьких контрактів.
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