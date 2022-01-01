Близько сотні працівників ЗАЕС підписали контракти з окупантами

Близько сотні працівників ЗАЕС підписали контракти з окупантами
З 6700 працівників, які залишилися працювати на окупованій росіянами ЗАЕС, лише сотня підписали контракти з "Росатомом" під тиском, але є й "добровольці" з топ-менеджменту.

Про це повідомляє пресслужба НАЕК "Енергоатом".

"Протягом двох тижнів російські загарбники роблять усе, щоб примусити персонал Запорізької АЕС підписати контракти з фейковим підприємством АО "Эксплуатирующая организация "Запорожская АЭС", яким керує Росатом", – йдеться у повідомленні.

Зокрема, окупанти вдаються до тиску й маніпуляцій, заявляючи, що тисяча працівників станції вже підписали контракти. Але ця брехня, наголошують в Енергоатомі, не спрацьовує.

"Насправді з 6700 працівників, які залишилися працювати на окупованій росіянами ЗАЕС, лише близько сотні підписали контракти з Росатомом. Причому переважна більшість із тих, хто це зробив, "погодилися" під тиском загарбників", – вказує оператор.

Але серед них є й "добровольці", зокрема з керівного складу. Ці люди мотивують свої дії бажаням бажанням обійняти високі керівні посади у фейковій структурі та отримати дивіденди від загарбників.

"Їхні прізвища відомі, і всі вони відповідатимуть за свої дії після звільнення станції та повернення її під повний контроль України", – наголосили в компанії.

Разом з тим, 4300 проукраїнських працівників ЗАЕС виїхали на підконтрольну Україні територію.

І навіть попри тиск та погрози з боку росіян, переважна більшість працівників, які перебувають на станції, мають проукраїнську позицію, чинять спротив окупантам і максимально відтягують процес підписання зрадницьких контрактів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: ЗАЕС, контракти з окупантами
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«У мене – «русоненависть». Як волинська Хюррем-султан волонтерить у Туреччині
«Наслідки нас ще наздоженуть». Як повномасштабна війна вплинула на психічне здоров’я волинян
«Тихе полювання» – у розпалі: куди поїхати по гриби поблизу Луцька
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Близько сотні працівників ЗАЕС підписали контракти з окупантами
Сьогодні, 03:10
В Україні здешевшають деякі овочі
Сьогодні, 01:15
Як взяти кредит на житло через «Дію»
Сьогодні, 00:23
29 жовтня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Про 20-річного кондитера та новий рейс Укрзалізниці: добрі новини від ВолиньPost за 28 жовтня
28 жовтень, 23:30
Схожі новини
Росіяни знову викрали працівників ЗАЕС Росіяни знову викрали працівників ЗАЕС
18 жовтень, 11:37
Запорізька АЕС повністю знеструмлена: росіяни ракетними обстрілами пошкодили підстанцію Запорізька АЕС повністю знеструмлена: росіяни ракетними обстрілами пошкодили підстанцію
12 жовтень, 11:35
Росіяни відключили всі шість блоків ЗАЕС і примушують співробітників до співпраці, – ГУР Росіяни відключили всі шість блоків ЗАЕС і примушують співробітників до співпраці, – ГУР
11 жовтень, 14:30
Запорізьку АЕС знову підключили до енергомережі України Запорізьку АЕС знову підключили до енергомережі України
10 жовтень, 01:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Близько сотні працівників ЗАЕС підписали контракти з окупантами
Сьогодні, 03:10
 0
В Україні здешевшають деякі овочі
Сьогодні, 01:15
 0
Як взяти кредит на житло через «Дію»
Сьогодні, 00:23
 0
29 жовтня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Про 20-річного кондитера та новий рейс Укрзалізниці: добрі новини від ВолиньPost за 28 жовтня
28 жовтень, 23:30
 0
Медіа
відео
1/8