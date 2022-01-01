Як взяти кредит на житло через «Дію»

Як взяти кредит на житло через «Дію»
У застосунку державних послуг «Дія» запустили бета-тест програми з доступного кредитування «єОселя».

Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації України у Telegram.

«Через повномасштабне вторгнення росії багато українців залишилися без домівок. Саме тому вже зараз держава пропонує вигідні умови для купівлі житла за програмою пільгового державного кредитування. Долучайтеся до бета-тестування послуги «єОселя» в застосунку «Дія», – йдеться у повідомленні.

Як взяти участь:

на першому етапі програма доступна для військовослужбовців за контрактом, захисників України, силовиків та членів їхніх сімей, а також медиків, освітян, науковців, які працюють у державному та комунальному секторах.

Якщо людина належить до однієї з категорій, вона може приєднатися до тестування та отримати кредит на житло під 3%. Для цього у додатку «Дія» треба подати заяву на участь у програмі «єОселя» та отримати попереднє рішення про погодження суми кредиту без походу до банку.

Із січня 2023 року програму планують масштабувати для інших категорій. Їм буде доступний кредит під 7%.

Вже під час бета-тесту заява проходитиме реальний процес, і рішення банків будуть справжніми.

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Теги: кредит на житло, Дія
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