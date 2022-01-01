Як взяти кредит на житло через «Дію»





Про це



«Через повномасштабне вторгнення росії багато українців залишилися без домівок. Саме тому вже зараз держава пропонує вигідні умови для купівлі житла за програмою пільгового державного кредитування. Долучайтеся до бета-тестування послуги «єОселя» в застосунку «Дія», – йдеться у повідомленні.



Як взяти участь:



на першому етапі програма доступна для військовослужбовців за контрактом, захисників України, силовиків та членів їхніх сімей, а також медиків, освітян, науковців, які працюють у державному та комунальному секторах.



Якщо людина належить до однієї з категорій, вона може приєднатися до тестування та отримати кредит на житло під 3%. Для цього у додатку «Дія» треба подати заяву на участь у програмі «єОселя» та отримати попереднє рішення про погодження суми кредиту без походу до банку.



Із січня 2023 року програму планують масштабувати для інших категорій. Їм буде доступний кредит під 7%.



Вже під час бета-тесту заява проходитиме реальний процес, і рішення банків будуть справжніми.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У застосунку державних послуг «Дія» запустили бета-тест програми з доступного кредитування «єОселя».Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації України у Telegram.«Через повномасштабне вторгнення росії багато українців залишилися без домівок. Саме тому вже зараз держава пропонує вигідні умови для купівлі житла за програмою пільгового державного кредитування. Долучайтеся до бета-тестування послуги «єОселя» в застосунку «Дія», – йдеться у повідомленні.на першому етапі програма доступна для військовослужбовців за контрактом, захисників України, силовиків та членів їхніх сімей, а також медиків, освітян, науковців, які працюють у державному та комунальному секторах.Якщо людина належить до однієї з категорій, вона може приєднатися до тестування та отримати кредит на житло під 3%. Для цього у додатку «Дія» треба подати заяву на участь у програмі «єОселя» та отримати попереднє рішення про погодження суми кредиту без походу до банку.Із січня 2023 року програму планують масштабувати для інших категорій. Їм буде доступний кредит під 7%.Вже під час бета-тесту заява проходитиме реальний процес, і рішення банків будуть справжніми.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію