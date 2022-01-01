Як взяти кредит на житло через «Дію»
Сьогодні, 00:23
У застосунку державних послуг «Дія» запустили бета-тест програми з доступного кредитування «єОселя».
Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації України у Telegram.
«Через повномасштабне вторгнення росії багато українців залишилися без домівок. Саме тому вже зараз держава пропонує вигідні умови для купівлі житла за програмою пільгового державного кредитування. Долучайтеся до бета-тестування послуги «єОселя» в застосунку «Дія», – йдеться у повідомленні.
Як взяти участь:
на першому етапі програма доступна для військовослужбовців за контрактом, захисників України, силовиків та членів їхніх сімей, а також медиків, освітян, науковців, які працюють у державному та комунальному секторах.
Якщо людина належить до однієї з категорій, вона може приєднатися до тестування та отримати кредит на житло під 3%. Для цього у додатку «Дія» треба подати заяву на участь у програмі «єОселя» та отримати попереднє рішення про погодження суми кредиту без походу до банку.
Із січня 2023 року програму планують масштабувати для інших категорій. Їм буде доступний кредит під 7%.
Вже під час бета-тесту заява проходитиме реальний процес, і рішення банків будуть справжніми.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації України у Telegram.
«Через повномасштабне вторгнення росії багато українців залишилися без домівок. Саме тому вже зараз держава пропонує вигідні умови для купівлі житла за програмою пільгового державного кредитування. Долучайтеся до бета-тестування послуги «єОселя» в застосунку «Дія», – йдеться у повідомленні.
Як взяти участь:
на першому етапі програма доступна для військовослужбовців за контрактом, захисників України, силовиків та членів їхніх сімей, а також медиків, освітян, науковців, які працюють у державному та комунальному секторах.
Якщо людина належить до однієї з категорій, вона може приєднатися до тестування та отримати кредит на житло під 3%. Для цього у додатку «Дія» треба подати заяву на участь у програмі «єОселя» та отримати попереднє рішення про погодження суми кредиту без походу до банку.
Із січня 2023 року програму планують масштабувати для інших категорій. Їм буде доступний кредит під 7%.
Вже під час бета-тесту заява проходитиме реальний процес, і рішення банків будуть справжніми.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
В Україні здешевшають деякі овочі
Сьогодні, 01:15
Як взяти кредит на житло через «Дію»
Сьогодні, 00:23
29 жовтня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Про 20-річного кондитера та новий рейс Укрзалізниці: добрі новини від ВолиньPost за 28 жовтня
28 жовтень, 23:30
Медіа