29 жовтня на Волині: гортаючи календар

Ольга Яблонська (на фото)



Також в цей день святкує день народження письменник Олександр Шумілін, заступник керівника Луцького МПД ДП "Укрспирт" Олег Гущинець.



Інформаційне агентство ВолиньPost вітає їх із особистим святом і зичить професійних успіхів, здоров’я та натхнення на добрі справи для Волині.



За православним календарем 29 жовтня іменини відзначають Олексій (Алексій), Афродисий, Георгій, Дометий, Домнин, Євгеній, Євпраксія, Іван (Іоанн), Леонтій, Терентій.



Сьогодні, 29 жовтня, Всесвітній день боротьби з інсультом.



На Волині 29 жовтня у 1963 році в селі Литовеж поблизу Нововолинська стала працювати шахта №9.



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