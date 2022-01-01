29 жовтня на Волині: гортаючи календар
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Сьогодні відзначає день народження кандидатка філологічних наук, доцентка, докторантка кафедри теорії та історії зарубіжної літератури Волинського національного університету імені Лесі Українки Ольга Яблонська (на фото)
Також в цей день святкує день народження письменник Олександр Шумілін, заступник керівника Луцького МПД ДП "Укрспирт" Олег Гущинець.
Інформаційне агентство ВолиньPost вітає їх із особистим святом і зичить професійних успіхів, здоров’я та натхнення на добрі справи для Волині.
За православним календарем 29 жовтня іменини відзначають Олексій (Алексій), Афродисий, Георгій, Дометий, Домнин, Євгеній, Євпраксія, Іван (Іоанн), Леонтій, Терентій.
Сьогодні, 29 жовтня, Всесвітній день боротьби з інсультом.
На Волині 29 жовтня у 1963 році в селі Литовеж поблизу Нововолинська стала працювати шахта №9.
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Також в цей день святкує день народження письменник Олександр Шумілін, заступник керівника Луцького МПД ДП "Укрспирт" Олег Гущинець.
Інформаційне агентство ВолиньPost вітає їх із особистим святом і зичить професійних успіхів, здоров’я та натхнення на добрі справи для Волині.
За православним календарем 29 жовтня іменини відзначають Олексій (Алексій), Афродисий, Георгій, Дометий, Домнин, Євгеній, Євпраксія, Іван (Іоанн), Леонтій, Терентій.
Сьогодні, 29 жовтня, Всесвітній день боротьби з інсультом.
На Волині 29 жовтня у 1963 році в селі Литовеж поблизу Нововолинська стала працювати шахта №9.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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