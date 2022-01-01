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Герої повертаються додому «На щиті»: завтра Волинь зустріне загиблих воїнів

Герої повертаються додому «На щиті»: завтра Волинь зустріне загиблих воїнів
До Луцька прибуває гуманітарна місія «НА ЩИТІ».

Зустріч загиблих Героїв запланована 29 жовтня орієнтовно о 07:00, повідомляє волонтерка Еля Коротинська.

Зустрічатимуть полеглих у бою з окупантом воїнів при в'їзді до Луцька з боку села Гаражджа. Збір о 06:30 на АЗС «King Oil».

Супроводжумуть кортеж через все місто за звичним маршрутом Рівненська-Волі-Набережна-Ковельська до Волинського обласного бюро судово-медичної експертизи на вулиці Стефаника.

Волонтери просять водіїв: коли ви помітили попереду авто поліції з увімкненими проблисковими маячками та колону автомобілів, які під прапорами супроводжують місію «НА ЩИТІ» - пригальмувати, прийняти вправо і зупинитися, аби пропустити жалобний кортеж.

Прохання до пішоходів: не перебігати дорогу перед колоною.

Закликаємо кожного гідно зустріти полеглих Героїв і віддати останню шану загиблим: зняти головний убір, покласти праву руку на серце або опуститись на одне коліно.

Вічна слава Героям, які повертаються «НА ЩИТІ»!

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Теги: Герої, повернення, евакуація
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