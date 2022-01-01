Герої повертаються додому «На щиті»: завтра Волинь зустріне загиблих воїнів
28 жовтень, 22:31
До Луцька прибуває гуманітарна місія «НА ЩИТІ».
Зустріч загиблих Героїв запланована 29 жовтня орієнтовно о 07:00, повідомляє волонтерка Еля Коротинська.
Зустрічатимуть полеглих у бою з окупантом воїнів при в'їзді до Луцька з боку села Гаражджа. Збір о 06:30 на АЗС «King Oil».
Супроводжумуть кортеж через все місто за звичним маршрутом Рівненська-Волі-Набережна-Ковельська до Волинського обласного бюро судово-медичної експертизи на вулиці Стефаника.
Волонтери просять водіїв: коли ви помітили попереду авто поліції з увімкненими проблисковими маячками та колону автомобілів, які під прапорами супроводжують місію «НА ЩИТІ» - пригальмувати, прийняти вправо і зупинитися, аби пропустити жалобний кортеж.
Прохання до пішоходів: не перебігати дорогу перед колоною.
Закликаємо кожного гідно зустріти полеглих Героїв і віддати останню шану загиблим: зняти головний убір, покласти праву руку на серце або опуститись на одне коліно.
Вічна слава Героям, які повертаються «НА ЩИТІ»!
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Зустріч загиблих Героїв запланована 29 жовтня орієнтовно о 07:00, повідомляє волонтерка Еля Коротинська.
Зустрічатимуть полеглих у бою з окупантом воїнів при в'їзді до Луцька з боку села Гаражджа. Збір о 06:30 на АЗС «King Oil».
Супроводжумуть кортеж через все місто за звичним маршрутом Рівненська-Волі-Набережна-Ковельська до Волинського обласного бюро судово-медичної експертизи на вулиці Стефаника.
Волонтери просять водіїв: коли ви помітили попереду авто поліції з увімкненими проблисковими маячками та колону автомобілів, які під прапорами супроводжують місію «НА ЩИТІ» - пригальмувати, прийняти вправо і зупинитися, аби пропустити жалобний кортеж.
Прохання до пішоходів: не перебігати дорогу перед колоною.
Закликаємо кожного гідно зустріти полеглих Героїв і віддати останню шану загиблим: зняти головний убір, покласти праву руку на серце або опуститись на одне коліно.
Вічна слава Героям, які повертаються «НА ЩИТІ»!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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