У лікарні на Київщині помер воїн з Волині Володимир Гінчук
Сьогодні, 22:15
27 жовтня в лікарні на Київщині помер 34-річний військовослужбовець Державної прикордонної служби із села Прип'ять Володимир Гінчук.
Про це повідомили у Шацькій громаді.
Інформують, що старший солдат Гінчук Володимир Петрович 15 березня був призваний по мобілізації Четвертим відділом Ковельського РТЦК та СП у Львівський прикордонний загін. 30 березня його перевели на посаду патрульного у 4 прикордонний загін Східного регіонального управління Державної прикордонної служби України.
«У глибокій скорботі схиляємо голови, поділяючи разом з рідними і близькими біль непоправної втрати.
Вічна і світла пам'ять захиснику України», - висловлюють співчуття у громаді.
Про день і час зустрічі кортежу з тілом Героя повідомлять додатково.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює співчуття рідним померлого воїна!
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Про це повідомили у Шацькій громаді.
Інформують, що старший солдат Гінчук Володимир Петрович 15 березня був призваний по мобілізації Четвертим відділом Ковельського РТЦК та СП у Львівський прикордонний загін. 30 березня його перевели на посаду патрульного у 4 прикордонний загін Східного регіонального управління Державної прикордонної служби України.
«У глибокій скорботі схиляємо голови, поділяючи разом з рідними і близькими біль непоправної втрати.
Вічна і світла пам'ять захиснику України», - висловлюють співчуття у громаді.
Про день і час зустрічі кортежу з тілом Героя повідомлять додатково.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює співчуття рідним померлого воїна!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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