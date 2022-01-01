У лікарні на Київщині помер воїн з Волині Володимир Гінчук

Володимир Гінчук.



Про це



Інформують, що старший солдат Гінчук Володимир Петрович 15 березня був призваний по мобілізації Четвертим відділом Ковельського РТЦК та СП у Львівський прикордонний загін. 30 березня його перевели на посаду патрульного у 4 прикордонний загін Східного регіонального управління Державної прикордонної служби України.



«У глибокій скорботі схиляємо голови, поділяючи разом з рідними і близькими біль непоправної втрати.



Вічна і світла пам'ять захиснику України», - висловлюють співчуття у громаді.



Про день і час зустрічі кортежу з тілом Героя повідомлять додатково.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює співчуття рідним померлого воїна!



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 27 жовтня в лікарні на Київщині помер 34-річний військовослужбовець Державної прикордонної служби із села Прип'ятьПро це повідомили у Шацькій громаді.Інформують, що старший солдат Гінчук Володимир Петрович 15 березня був призваний по мобілізації Четвертим відділом Ковельського РТЦК та СП у Львівський прикордонний загін. 30 березня його перевели на посаду патрульного у 4 прикордонний загін Східного регіонального управління Державної прикордонної служби України.«У глибокій скорботі схиляємо голови, поділяючи разом з рідними і близькими біль непоправної втрати.Вічна і світла пам'ять захиснику України», - висловлюють співчуття у громаді.Про день і час зустрічі кортежу з тілом Героя повідомлять додатково.висловлює співчуття рідним померлого воїна!

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