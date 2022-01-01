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У лікарні на Київщині помер воїн з Волині Володимир Гінчук

У лікарні на Київщині помер воїн з Волині Володимир Гінчук
27 жовтня в лікарні на Київщині помер 34-річний військовослужбовець Державної прикордонної служби із села Прип'ять Володимир Гінчук.

Про це повідомили у Шацькій громаді.

Інформують, що старший солдат Гінчук Володимир Петрович 15 березня був призваний по мобілізації Четвертим відділом Ковельського РТЦК та СП у Львівський прикордонний загін. 30 березня його перевели на посаду патрульного у 4 прикордонний загін Східного регіонального управління Державної прикордонної служби України.

«У глибокій скорботі схиляємо голови, поділяючи разом з рідними і близькими біль непоправної втрати.

Вічна і світла пам'ять захиснику України», - висловлюють співчуття у громаді.

Про день і час зустрічі кортежу з тілом Героя повідомлять додатково.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює співчуття рідним померлого воїна!

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Теги: Володимир Гінчук, смерть, воїн, війна
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