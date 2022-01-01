У Ковелі відкрили оновлене приміщення поліції з системою відеомоніторингу Custody records. ФОТО. ВІДЕО

У Ковельському районному управлінні поліції відкрили оновлене приміщення з системою відеомоніторингу Custody records.Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.Участь у заході взяли начальник ГУНП у Волинській області, начальник Управління дотримання прав людини, голова Волинської ОДА, голова Волинської обласної ради, голова Ковельської РДА, Ковельський міський голова, представники інших органів влади та правоохоронці.Юрій Крошко наголосив, що на ремонтні роботи було залучено майже три мільйони гривень, частину з яких надала Ковельська громада. «Роботи були заплановані ще в минулому році, гроші були закладені, тож вирішили таки добудувати це приміщення, незважаючи на воєнний стан. Адже ми й воюємо за те, щоб утверджуватись як європейська держава, де всі заслуговують на гідні умови», - відзначив він.Цю думку доповнив і Руслан Горяченко, який наголосив, що ми не маємо відступати від демократичних цінностей, зокрема, дотримання прав людини. А потому наочно показав, як працює система відеомоніторингу та що вона означає як для поліцейських, так і для затриманих чи звичайних відвідувачів підрозділу.Нині приміщення управління поділене на дві частини: службову і для роботи з громадянами, все заведено під відеоспостереження, яке тут відбувається 24/7. Є облаштований фронт-офіс, де завжди присутній поліцейський, що надасть кваліфіковану допомогу або покличе того, хто точно допоможе людині.Присутнім продемонстрували весь етап затримання й допиту особи, яка, за легендою, вчинила правопорушення. Так, потрапляючи в підрозділ, особа має пройти інтерв’ювання з інспектором з дотримання прав людини, потому поспілкуватися зі слідчим та захисником (якщо виявить таке бажання). Присутнім продемонстрували весь етап затримання й допиту особи, яка, за легендою, вчинила правопорушення. Так, потрапляючи в підрозділ, особа має пройти інтерв’ювання з інспектором з дотримання прав людини, потому поспілкуватися із захисником та слідчим.Облаштовано тут і вбиральню, в тому числі для маломобільних груп, написи продубльовані шрифтом для незрячих, є пандуси, тобто виконані і всі умови безбар’єрності.Також гості побачили, як працює чергова частина, куди виведене відео з усіх кімнат першого поверху, а також транслюється зображення з усіх камер спостереження міста Ковеля та території обслуговування Ковельського РУП. Загалом, в оновленому приміщенні є все для фіксації дій, що відбуваються з затриманими особами. Відповідно, фіксується і кожен крок поліцейських. Тобто таким чином унеможливлюється як порушення прав громадян, так і безпідставні звинувачення правоохоронців. З досвіду функціонування "Custody Records" в інших підрозділах, запис з камер спостереження неодноразово допомагав встановити істину та побачити реальний стан справ.Юрій Погуляйко висловив вдячність усім причетним за таку важливу роботу і такий простір, який запрацював у Ковелі. «Ми робимо і далі робитимемо все, щоб наш регіон був безпечним», - сказав він.Григорій Недопад також запевнив, що депутатський корпус підтримуватиме схожі ініціативи поліції. «Десять років тому ми й явити не могли, що таке можливо в поліції. Нині це наша реальність, і вона дійсно заслуговує поваги», - сказав посадовець.Вражена побаченим і Ольга Черен, яка, до речі, відзначила ефективну співпрацю і взаємодію з Ковельським РУП. «З початку вторгнення особовий склад поліції завжди поряд, допомагають в усьому, разом дбаємо про безпеку», - зазначила Ольга Черен та вручила подяку очільнику Ковельського РУП«Кошти дійсно витрачені для загальної користі, сьогодні маємо змогу в цьому пересвідчитись. Це вкотре підтверджує наші європейські цінності», - сказав Ігор Чайка.Окрім того, Юрій Крошко з очільниками влади області вручили ключі від трьох нових службових автомобілів поліцейським, завдяки яким ще якісніше виконуватимуться службові обов'язки.