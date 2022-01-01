У місті на Волині обвалилася будівля, загинула дитина





Про це повідомляють волинські рятувальники.



З'ясувалося, що у момент обрушення в будівлі гралися діти.



На місце події прибули рятувальники чергової варти 10 державної пожежно-рятувальної частини міста Любомля. О 17:07 вони віднайшли під завалами тіло дитини. Як стало відомо, загиблий хлопчик 2013 р.н. мешкав у Любомлі.



Обставини трагедії з'ясовують правоохоронці.



На місці події працювали 10 рятувальників.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 28 жовтня близько 17:00 в місті Любомлі обвалилися бетонні плити недіючої закинутої будівлі.Про це повідомляють волинські рятувальники.З'ясувалося, що у момент обрушення в будівлі гралися діти.На місце події прибули рятувальники чергової варти 10 державної пожежно-рятувальної частини міста Любомля. О 17:07 вони віднайшли під завалами тіло дитини. Як стало відомо, загиблий хлопчик 2013 р.н. мешкав у Любомлі.Обставини трагедії з'ясовують правоохоронці.На місці події працювали 10 рятувальників.

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