У місті на Волині обвалилася будівля, загинула дитина
Сьогодні, 21:40
28 жовтня близько 17:00 в місті Любомлі обвалилися бетонні плити недіючої закинутої будівлі.
Про це повідомляють волинські рятувальники.
З'ясувалося, що у момент обрушення в будівлі гралися діти.
На місце події прибули рятувальники чергової варти 10 державної пожежно-рятувальної частини міста Любомля. О 17:07 вони віднайшли під завалами тіло дитини. Як стало відомо, загиблий хлопчик 2013 р.н. мешкав у Любомлі.
Обставини трагедії з'ясовують правоохоронці.
На місці події працювали 10 рятувальників.
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Про це повідомляють волинські рятувальники.
З'ясувалося, що у момент обрушення в будівлі гралися діти.
На місце події прибули рятувальники чергової варти 10 державної пожежно-рятувальної частини міста Любомля. О 17:07 вони віднайшли під завалами тіло дитини. Як стало відомо, загиблий хлопчик 2013 р.н. мешкав у Любомлі.
Обставини трагедії з'ясовують правоохоронці.
На місці події працювали 10 рятувальників.
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