Погода у Луцьку на завтра, 29 жовтня

Погода у Луцьку на завтра, 29 жовтня
З самого ранку 29 жовтня небо у Луцьку вкриється хмарами, які протримаються до кінця дня. Без опадів.

Про це повідомляє Sinoptik.

Температура повітря в обласному центрі підніметься від 10°С до 18°С.

Народний прогноз погоди: 29 жовтня відзначається день пам'яті святого Лонгина сотника. Наші пращури у цей день звертали увагу на іній: якщо він довго не землі протримається, то найближчим часом настане суха і сонячна погода і буде потепління.

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Теги: погода, Луцьк
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