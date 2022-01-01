Погода у Луцьку на завтра, 29 жовтня

З самого ранку 29 жовтня небо у Луцьку вкриється хмарами, які протримаються до кінця дня. Без опадів.Про це повідомляє Sinoptik.Температура повітря в обласному центрі підніметься від 10°С до 18°С.Народний прогноз погоди: 29 жовтня відзначається день пам'яті святого Лонгина сотника. Наші пращури у цей день звертали увагу на іній: якщо він довго не землі протримається, то найближчим часом настане суха і сонячна погода і буде потепління.