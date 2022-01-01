Про 20-річного кондитера та новий рейс Укрзалізниці: добрі новини від ВолиньPost за 28 жовтня
28 жовтень, 23:30
Українці та українки переживають відверто не найкращі часи. Утім усі ми навчилися бачити і творити добро попри все, а, отже, і добрі новини є щодня.
Традиційно нагадуємо вам лише про позитивні інформаційні приводи цього дня, 28 жовтня:
Україна отримала унікальну машину для розміновування
Україна одержала унікальну машину британського виробництва для розмінування територій Armtrac 400. Транспортний засіб займається розмінуванням звільнених населених пунктів на Харківщині.
Вартість цього транспортного засобу складає понад 18 млн. гривень.
ЗСУ за минулу добу знищили 480 окупантів, 1 літак та 2 гелікоптери
За минулу добу, 27 жовтня, українські воїни ліквідували ще майже 500 російських окупантів. Загальні бойові втрати противника з початку повномасштабного вторгнення орієнтовно склали:
особового складу - близько 69700 (+480) осіб;
танків - 2640 (+9) од;
бойових броньованих машин - 5378 (+14) од;
артилерійських систем - 1698 (+8) од;
РСЗВ - 379 (+0) од;
засобів ППО - 192 (+0) од;
літаків - 272 (+1) од;
гелікоптерів - 251 (+2) од;
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1401 (+3) од;
крилати ракет - 351 (+0 од);
кораблів/катерів - 16 (+0) од;
автомобільної техніки та автоцистерн - 4088 (+10) од;
спеціальної техніки - 151 (+1) од.
Укрзалізниця запускає поїзд «Ковель – Ужгород»: вперше за багато років Волинь сполучать з гірськолижним регіоном Закарпаття
28 жовтня Укрзалізниця презентувала 14 нових рейсів, серед яких - №266/265 Ковель – Ужгород.
Вперше за багато років сполучено Волинь та західне Полісся із гірськолижним регіоном у Славську, столицею «солеварів» Дрогобичем та головними містами Закарпаття.
20-річний хлопець з Волині пече торти на замовлення і співає голосом Софії Ротару
Волинянин Іван Бортнік у свої 20 років займається кондитерською справою, співає голосом Софії Ротару, має досвід у флористиці та декорі новорічних прикрас.
Хлопець розповідає, що починалось все в дитинстві, з 12 років. Сестра попросила його спекти торт на Новий рік. Далі в газетах дивився рецепти, бо тоді телефону не мав.
Аби прочитати історію повністю, натисніть на заголовок
Господарники Волині отримають фінансову допомогу
Зокрема виплати отримають:
- 478 учасники програми за напрямом "дотація на корів усіх напрямів продуктивності". До виплати затверджені 22,4 мільйона гривень на 4 228 корів;
- 1 148 учасників програми "субсидія на гектар оброблюваних угідь сільськогосподарського призначення". До виплати затверджені 37,01 мільйона гривень на загальну площу 11 939,5 гектара.
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Традиційно нагадуємо вам лише про позитивні інформаційні приводи цього дня, 28 жовтня:
Україна отримала унікальну машину для розміновування
Україна одержала унікальну машину британського виробництва для розмінування територій Armtrac 400. Транспортний засіб займається розмінуванням звільнених населених пунктів на Харківщині.
Вартість цього транспортного засобу складає понад 18 млн. гривень.
ЗСУ за минулу добу знищили 480 окупантів, 1 літак та 2 гелікоптери
За минулу добу, 27 жовтня, українські воїни ліквідували ще майже 500 російських окупантів. Загальні бойові втрати противника з початку повномасштабного вторгнення орієнтовно склали:
особового складу - близько 69700 (+480) осіб;
танків - 2640 (+9) од;
бойових броньованих машин - 5378 (+14) од;
артилерійських систем - 1698 (+8) од;
РСЗВ - 379 (+0) од;
засобів ППО - 192 (+0) од;
літаків - 272 (+1) од;
гелікоптерів - 251 (+2) од;
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1401 (+3) од;
крилати ракет - 351 (+0 од);
кораблів/катерів - 16 (+0) од;
автомобільної техніки та автоцистерн - 4088 (+10) од;
спеціальної техніки - 151 (+1) од.
Укрзалізниця запускає поїзд «Ковель – Ужгород»: вперше за багато років Волинь сполучать з гірськолижним регіоном Закарпаття
28 жовтня Укрзалізниця презентувала 14 нових рейсів, серед яких - №266/265 Ковель – Ужгород.
Вперше за багато років сполучено Волинь та західне Полісся із гірськолижним регіоном у Славську, столицею «солеварів» Дрогобичем та головними містами Закарпаття.
20-річний хлопець з Волині пече торти на замовлення і співає голосом Софії Ротару
Волинянин Іван Бортнік у свої 20 років займається кондитерською справою, співає голосом Софії Ротару, має досвід у флористиці та декорі новорічних прикрас.
Хлопець розповідає, що починалось все в дитинстві, з 12 років. Сестра попросила його спекти торт на Новий рік. Далі в газетах дивився рецепти, бо тоді телефону не мав.
Аби прочитати історію повністю, натисніть на заголовок
Господарники Волині отримають фінансову допомогу
Зокрема виплати отримають:
- 478 учасники програми за напрямом "дотація на корів усіх напрямів продуктивності". До виплати затверджені 22,4 мільйона гривень на 4 228 корів;
- 1 148 учасників програми "субсидія на гектар оброблюваних угідь сільськогосподарського призначення". До виплати затверджені 37,01 мільйона гривень на загальну площу 11 939,5 гектара.
Не забувайте повідомляти нам про добрі новини у ваших селах, містах, громадах на нашу електронну скриньку [email protected] або за телефоном 050-505-20-30.
А ми чекаємо, поки напишемо головну добру новину ‒ нашу перемогу! Нині ж дякуємо кожному і кожній, хто її наближає!
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