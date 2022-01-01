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ЗСУ за минулу добу знищили 480 окупантів, 1 літак та 2 гелікоптери

ЗСУ за минулу добу знищили 480 окупантів, 1 літак та 2 гелікоптери
За минулу добу, 27 жовтня, українські воїни ліквідували ще майже 500 російських окупантів.

Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з початку повномасштабного вторгнення орієнтовно склали:

особового складу - близько 69700 (+480) осіб ліквідовано;
танків - 2640 (+9) од;
бойових броньованих машин - 5378 (+14) од;
артилерійських систем - 1698 (+8) од;
РСЗВ - 379 (+0) од;
засоби ППО - 192 (+0) од;
літаків - 272 (+1) од;
гелікоптерів - 251 (+2) од;
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1401 (+3) од;
крилаті ракети - 351 (+0 од);
кораблі/катери - 16 (+0) од;
автомобільної техніки та автоцистерн - 4088 (+10) од;
спеціальна техніка - 151 (+1) од.

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Теги: Росія, Україна, війна
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