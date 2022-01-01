ЗСУ за минулу добу знищили 480 окупантів, 1 літак та 2 гелікоптери





Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.



Загальні бойові втрати противника з початку повномасштабного вторгнення орієнтовно склали:



особового складу - близько 69700 (+480) осіб ліквідовано;

танків - 2640 (+9) од;

бойових броньованих машин - 5378 (+14) од;

артилерійських систем - 1698 (+8) од;

РСЗВ - 379 (+0) од;

засоби ППО - 192 (+0) од;

літаків - 272 (+1) од;

гелікоптерів - 251 (+2) од;

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1401 (+3) од;

крилаті ракети - 351 (+0 од);

кораблі/катери - 16 (+0) од;

автомобільної техніки та автоцистерн - 4088 (+10) од;

спеціальна техніка - 151 (+1) од.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За минулу добу, 27 жовтня, українські воїни ліквідували ще майже 500 російських окупантів.Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.Загальні бойові втрати противника з початку повномасштабного вторгнення орієнтовно склали:особового складу - близько 69700 (+480) осіб ліквідовано;танків - 2640 (+9) од;бойових броньованих машин - 5378 (+14) од;артилерійських систем - 1698 (+8) од;РСЗВ - 379 (+0) од;засоби ППО - 192 (+0) од;літаків - 272 (+1) од;гелікоптерів - 251 (+2) од;БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1401 (+3) од;крилаті ракети - 351 (+0 од);кораблі/катери - 16 (+0) од;автомобільної техніки та автоцистерн - 4088 (+10) од;спеціальна техніка - 151 (+1) од.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію