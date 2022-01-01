На Волині горів будинок: врятували безхатька, який у погребі облаштував місце для ночівлі

У Луцькому районі рятувальники визволили із задимленого приміщення безхатька.Про це повідомляє пресслужба ДСНС Волині.Уночі 27 жовтня до Служби 101 надійшло повідомлення про пожежу в приватному житловому будинку в селі Олександрівка Копачівського громади.О 23:32 за викликом прибули рятувальники 3 державної пожежно-рятувальної частини м. Рожища та працівники місцевої пожежної команди села Копачівка.З’ясувалося, що пожежа виникла у погребі дерев’яного будинку. 51-річний безхатько, який там облаштував собі місце для ночівлі, розклав багаття, що невдовзі перекинулося на речі домашнього вжитку, й чоловік опинився у пастці.Рятувальники вивели чоловіка із задимленого приміщення й о 23:55 ліквідували горіння.З отруєнням чадним газом врятованого доправили до медзакладу, проте від госпіталізації він відмовився.