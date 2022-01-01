На Волині горів будинок: врятували безхатька, який у погребі облаштував місце для ночівлі
Сьогодні, 10:15
У Луцькому районі рятувальники визволили із задимленого приміщення безхатька.
Про це повідомляє пресслужба ДСНС Волині.
Уночі 27 жовтня до Служби 101 надійшло повідомлення про пожежу в приватному житловому будинку в селі Олександрівка Копачівського громади.
О 23:32 за викликом прибули рятувальники 3 державної пожежно-рятувальної частини м. Рожища та працівники місцевої пожежної команди села Копачівка.
З’ясувалося, що пожежа виникла у погребі дерев’яного будинку. 51-річний безхатько, який там облаштував собі місце для ночівлі, розклав багаття, що невдовзі перекинулося на речі домашнього вжитку, й чоловік опинився у пастці.
Рятувальники вивели чоловіка із задимленого приміщення й о 23:55 ліквідували горіння.
З отруєнням чадним газом врятованого доправили до медзакладу, проте від госпіталізації він відмовився.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє пресслужба ДСНС Волині.
Уночі 27 жовтня до Служби 101 надійшло повідомлення про пожежу в приватному житловому будинку в селі Олександрівка Копачівського громади.
О 23:32 за викликом прибули рятувальники 3 державної пожежно-рятувальної частини м. Рожища та працівники місцевої пожежної команди села Копачівка.
З’ясувалося, що пожежа виникла у погребі дерев’яного будинку. 51-річний безхатько, який там облаштував собі місце для ночівлі, розклав багаття, що невдовзі перекинулося на речі домашнього вжитку, й чоловік опинився у пастці.
Рятувальники вивели чоловіка із задимленого приміщення й о 23:55 ліквідували горіння.
З отруєнням чадним газом врятованого доправили до медзакладу, проте від госпіталізації він відмовився.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У Луцьку п`яний водій без прав спричинив аварію
Сьогодні, 10:30
На Волині горів будинок: врятували безхатька, який у погребі облаштував місце для ночівлі
Сьогодні, 10:15
На Волині під час пожежі у житловому будинку загинули двоє людей
Сьогодні, 09:42
Медіа