На Волині горів будинок: врятували безхатька, який у погребі облаштував місце для ночівлі

На Волині горів будинок: врятували безхатька, який у погребі облаштував місце для ночівлі
У Луцькому районі рятувальники визволили із задимленого приміщення безхатька.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС Волині.

Уночі 27 жовтня до Служби 101 надійшло повідомлення про пожежу в приватному житловому будинку в селі Олександрівка Копачівського громади.

О 23:32 за викликом прибули рятувальники 3 державної пожежно-рятувальної частини м. Рожища та працівники місцевої пожежної команди села Копачівка.

З’ясувалося, що пожежа виникла у погребі дерев’яного будинку. 51-річний безхатько, який там облаштував собі місце для ночівлі, розклав багаття, що невдовзі перекинулося на речі домашнього вжитку, й чоловік опинився у пастці.
На Волині горів будинок: врятували безхатька, який у погребі облаштував місце для ночівлі

Рятувальники вивели чоловіка із задимленого приміщення й о 23:55 ліквідували горіння.
На Волині горів будинок: врятували безхатька, який у погребі облаштував місце для ночівлі

З отруєнням чадним газом врятованого доправили до медзакладу, проте від госпіталізації він відмовився.

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Теги: Волинь, пожежа, безхатько
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