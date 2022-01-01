Україна отримала унікальну машину для розміновування





Про це повідомляє видання



Придбання машини стало можливим завдяки донорам із усього світу через платформу UNITED24.



На цей час це перший транспортний засіб для розмінування Armtrac 400, який має у своєму розпорядженні Україну.



З метою проведення тренувальних робіт на Armtrac 400 залучили британських інструкторів. Вони вчили українських вибухотехніків поводитися з різними видами вибухонебезпечних предметів.



Вартість цього транспортного засобу складає понад 18 млн. гривень.



Проте нині Україна потребує більшої кількості таких машин, оскільки окупанти продовжують щодня обстрілювати наші території вибухонебезпечними снарядами.



На цей час на платформі UNITED24 розміщено збір на покупку ще однієї машини для розмінування.



Armtrac 400 - це найбільший та ефективний у своєму класі транспортний засіб для розмінування.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Україна одержала унікальну машину британського виробництва для розмінування територій Armtrac 400. Транспортний засіб займається розмінуванням звільнених населених пунктів на Харківщині.Про це повідомляє видання РБК-Україна Придбання машини стало можливим завдяки донорам із усього світу через платформу UNITED24.На цей час це перший транспортний засіб для розмінування Armtrac 400, який має у своєму розпорядженні Україну.З метою проведення тренувальних робіт на Armtrac 400 залучили британських інструкторів. Вони вчили українських вибухотехніків поводитися з різними видами вибухонебезпечних предметів.Вартість цього транспортного засобу складає понад 18 млн. гривень.Проте нині Україна потребує більшої кількості таких машин, оскільки окупанти продовжують щодня обстрілювати наші території вибухонебезпечними снарядами.На цей час на платформі UNITED24 розміщено збір на покупку ще однієї машини для розмінування.Armtrac 400 - це найбільший та ефективний у своєму класі транспортний засіб для розмінування.

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