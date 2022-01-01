ЗСУ ліквідували вже 70 тисяч окупантів





Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.



550 окупантів були ліквідовані за минулу добу.



Інші втрати:



танків – 2569 (+ 19)

бойових броньованих машин – 5401 (+23)

артилерійських систем – 1708 (+9)

РСЗВ – 380 (+1)

засоби ППО – 195 (+3)

літаків – 273 (+1)

гелікоптерів – 252 (+1)

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 1406 (+5)

крилаті ракети – 351 (+0)

кораблі/катери – 16 (+0)

автомобільної техніки та автоцистерн – 4107 (+19)

спеціальна техніка – 152 (+1).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Загальні бойові втрати Росії з 24 лютого по 29 жовтня склали близько 70 250 осіб.Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.550 окупантів були ліквідовані за минулу добу.танків – 2569 (+ 19)бойових броньованих машин – 5401 (+23)артилерійських систем – 1708 (+9)РСЗВ – 380 (+1)засоби ППО – 195 (+3)літаків – 273 (+1)гелікоптерів – 252 (+1)БпЛА оперативно-тактичного рівня – 1406 (+5)крилаті ракети – 351 (+0)кораблі/катери – 16 (+0)автомобільної техніки та автоцистерн – 4107 (+19)спеціальна техніка – 152 (+1).

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