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ЗСУ ліквідували вже 70 тисяч окупантів

ЗСУ ліквідували вже 70 тисяч окупантів
Загальні бойові втрати Росії з 24 лютого по 29 жовтня склали близько 70 250 осіб.

Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

550 окупантів були ліквідовані за минулу добу.

Інші втрати:

танків – 2569 (+ 19)
бойових броньованих машин – 5401 (+23)
артилерійських систем – 1708 (+9)
РСЗВ – 380 (+1)
засоби ППО – 195 (+3)
літаків – 273 (+1)
гелікоптерів – 252 (+1)
БпЛА оперативно-тактичного рівня – 1406 (+5)
крилаті ракети – 351 (+0)
кораблі/катери – 16 (+0)
автомобільної техніки та автоцистерн – 4107 (+19)
спеціальна техніка – 152 (+1).

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Теги: Росія, Україна, війна
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