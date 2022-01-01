За волю України віддав своє життя Герой з Волині Віктор Гурський

Гурський Віктор Миколайович, 1985 року народження.



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"Він навіки залишиться в нашій пам'яті мужнім захисником, безстрашним воїном, великим патріотом України. Висловлюємо щирі співчуття родині загиблого воїна", - йдеться в повідомленні.



Зазначають, що попередньо авто з Героєм прибуде завтра, 30 жовтня, орієнтовно об 11:00 годині.



"Зустрічаємо захисника живим коридором від початку села Дубечне - вулиця Незалежності - вулиця Лісова - і до будинку Віктора Гурського", - наголошують у громаді.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На російсько-українській війні загинув воїн з села Дубечне, що на Старовижівщині,, 1985 року народження.Про це повідомили у Дубечненській громаді."Він навіки залишиться в нашій пам'яті мужнім захисником, безстрашним воїном, великим патріотом України. Висловлюємо щирі співчуття родині загиблого воїна", - йдеться в повідомленні.Зазначають, що попередньо авто з Героєм прибуде завтра, 30 жовтня, орієнтовно об 11:00 годині."Зустрічаємо захисника живим коридором від початку села Дубечне - вулиця Незалежності - вулиця Лісова - і до будинку Віктора Гурського", - наголошують у громаді.

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