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За волю України віддав своє життя Герой з Волині Віктор Гурський

За волю України віддав своє життя Герой з Волині Віктор Гурський
На російсько-українській війні загинув воїн з села Дубечне, що на Старовижівщині, Гурський Віктор Миколайович, 1985 року народження.

Про це повідомили у Дубечненській громаді.

"Він навіки залишиться в нашій пам'яті мужнім захисником, безстрашним воїном, великим патріотом України. Висловлюємо щирі співчуття родині загиблого воїна", - йдеться в повідомленні.

Зазначають, що попередньо авто з Героєм прибуде завтра, 30 жовтня, орієнтовно об 11:00 годині.

"Зустрічаємо захисника живим коридором від початку села Дубечне - вулиця Незалежності - вулиця Лісова - і до будинку Віктора Гурського", - наголошують у громаді.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь, Дубечне
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