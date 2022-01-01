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Операція зі звільнення Херсона триватиме до кінця листопада, – розвідка

Операція зі звільнення Херсона триватиме до кінця листопада, – розвідка
Операція зі звільнення Херсона триватиме до кінця листопада.

Про це керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов розповів у інтерв'ю проєкту The War Zone, пише Суспільне.

"Швидше за все, операція по захопленню Херсона триватиме до кінця наступного місяця. У Херсоні зараз перебувають найбільш підготовлені та найбільш боєздатні російські підрозділи", — сказав Буданов.

Велика частина з них — це повітряно-десантні війська РФ, російські сили спеціальних операцій і морська піхота, тобто найбільш боєздатні підрозділи, які є у Росії, пояснив Буданов. Ці підрозділи складають кістяк угруповання, і воно посилюється також мобілізованим особовим складом, зазначив він.

Буданов повідомив, що на Херсонщині перебуває близько 40 тисяч військових РФ.

"Це війська в Херсоні, а також просто в районах західного берега (річки Дніпро — ред.), а також війська, які дислокуються на східному березі", — розповів керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони.

Буданов додав, що росіяни можуть вдатися до часткового підриву греблі Каховської ГЕС.

"За нашою оцінкою, якщо таке рішення буде прийнято, то вони підірвуть лише дорогу, яка проходить через греблю, щоб унеможливити проїзд нашої техніки, а також шлюзи греблі, що призведе лише до часткового руйнування об'єкта", — розповів Буданов.

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Теги: Росія, Україна, війна
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