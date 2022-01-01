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Україна повернула з полону ще 52 українців: серед них – захисники та лікар з «Азовсталі»

Україна повернула з полону ще 52 українців: серед них – захисники та лікар з «Азовсталі»
Україна повернула з полону 52 людей. Серед них є військові та лікар, які були на заблокованій «Азовсталі» у Маріуполі.

Про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак.

"Вдалося звільнити 52-х наших людей - офіцерів, медиків, сержантів та солдат. Серед них - 12 бійців НГУ, включно з двома «Азовцями», 18 з ВМС, 8 з ДПСУ, 9 із ТРо, 3 воїнів ЗСУ та 2 цивільних. Додому повертаються захисники «Азовсталі», оборонці Маріуполя та люди, які рятували життя. Нам вдалося обміняти начальника хірургічного відділення військового шпиталю Маріуполя, який був на «Азовсталі» і молодого військового хірурга 65-го військового мобільного шпиталю. Ми повертаємо морпіха, дружина якого нещодавно вийшла з полону та добровольця з Маріуполя із символічним прізвищем «Москва», а ще моряка з острова Зміїний", - йдеться в повідомленні.

Єрмак зазначив, що також будуть вдома деякі військові, взяті в полон у Чорнобильській зоні.

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Теги: Росія, Україна, війна
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