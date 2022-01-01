Звільнений з полону захисник «Азовсталі» Володимир Лучко повернувся на рідну Волинь

Володимир Лучко повернувся на рідну Волинь.



Про це повідомила журналістка Вікторія Семенюк, пише



«Звільнений з полону захисник "Азовсталі", наш Герой Володя Лучко вже вдома! Я щаслива, тому що вперше за великий проміжок часу купувала непарну кількість синьо-жовтих квітів для букету! "Ні-ні, цього разу непарна! Герой повертається! Живий! Що-що? Ні, без стрічки!"- ледве не танцювала від радощів біля прилавку з квітами», - йдеться у дописі.



Нагадаємо, до початку повномасштабної війни Володимир працював за кордоном, а військового досвіду раніше не мав. Він повернувся в Україну та сказав рідним, що буде волонтерити, та, насправді, пішов воювати. Хлопець зізнався, що незважаючи на полон, схуднення на 40 кг, зараз він вчинив би так само.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Звільнений з російського полону волинянин-азовецьповернувся на рідну Волинь.Про це повідомила журналістка, пише ВСН «Звільнений з полону захисник "Азовсталі", наш Герой Володя Лучко вже вдома! Я щаслива, тому що вперше за великий проміжок часу купувала непарну кількість синьо-жовтих квітів для букету! "Ні-ні, цього разу непарна! Герой повертається! Живий! Що-що? Ні, без стрічки!"- ледве не танцювала від радощів біля прилавку з квітами», - йдеться у дописі.Нагадаємо, до початку повномасштабної війни Володимир працював за кордоном, а військового досвіду раніше не мав. Він повернувся в Україну та сказав рідним, що буде волонтерити, та, насправді, пішов воювати. Хлопець зізнався, що незважаючи на полон, схуднення на 40 кг, зараз він вчинив би так само. Рідні хлопця дізналися про те, що син – у списках на обмін, вночі 21 вересня . Згодом Володимир Лучко проходив обстеження в одній із медичних установ країни.

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