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Діти з Волині придбали для захисників дрони, тепловізор та біноклі

Діти з Волині придбали для захисників дрони, тепловізор та біноклі
Три дрони, тепловізор, біноклі, зарядні пристрої – це все камінь-каширські школярі придбали для захисників за кошти, зібрані на солодких ярмарках, які влаштовують у центрі міста щотижня. Витратили на такі необхідні на передовій речі вже сотні тисяч гривень.

Про це пише газета «Полісся».

— Коли ми запропонували нашим дітям влаштувати благодійний ярмарок, і подумати не могли, що у них вистачить запалу зробити це постійною доброчинною акцією. А тепер бачимо, що вони твердо налаштовані не відступати від мети, бо бачать наскільки важлива їхня допомога у підтримці наших захисників, — зауважують рідні постійних учасників ярмарку.

Пані Олена Яков’як, зокрема, розповідає, що завдяки вмілим рукам мам, які готують солодощі для благодійних продажів, завдяки наполегливості дітей, котрі вже як на роботу приходять до «Нашого Краю» і ярмаркують, а також небайдужості краян, що купують смаколики і цим донатять на ЗСУ, військові отримали необхідні для них речі.

— Залучаючи кошти з інших благодійних зборів та ці, що зібрали діти, ми вже придбали й відправили дрон для розвідників, які зараз виконують важливі бойові завдання на Запорізькому напрямку. Квадрокоптер передали і для захисників, що на Херсонському напрямку. Днями маємо відправити ще бійцям, які воюють на Харківщині. Є замовлення від захисників і ми сподіваємося зібрати та придбати ще два таких апарати, — розповідає Олена.

— А коштують вони орієнтовно 115 тисяч гривень. Крім того купували і передавали військовим тепловізор, біноклі, зарядні пристрої. Наразі будемо долучатися до придбання автомобіля. Бо зазвичай акумулюємо максимум зусиль для того, щоб підтримати захисників у найбільш актуальній потребі, — додає Валентина Соловей.

Каже, чим активніше відбувається збір коштів, як от коли до цього долучався весь ліцей №1, тим оперативніше вдається допомогти бійцям. Дякують Зокрема 4-А класу, який також завжди долучається до цієї справи.
Діти з Волині придбали для захисників дрони, тепловізор та біноклі

Мами-волонтерки, а серед них також Галина Токарчук, Оксана Полюхова, Любов Букало впевнені, що діти Гліб Яков’як, Яромир Соловей, Марія Токарчук, Христина Полюхова, Богдан Букало, які котрий тиждень ярмаркують, зможуть проводити благодійні продажі, допоки їм не завадить сувора зима. Мами також готуватимуть смачну здобу для цього скільки треба, головне, щоб не черствіли серця наших краян і вони пам’ятали про важливість кожної благодійної гривні, як цеглинки у фундаменті нашої Перемоги.
Діти з Волині придбали для захисників дрони, тепловізор та біноклі

Тетяна ПРИХОДЬКО

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Теги: Росія, Україна, війна, діти, волонтери
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