Повернення захисника «Азовсталі» на рідну Волинь та звільнені з полону 52 українці: Добрі новини від ВолиньPost за 29 жовтня

у щоденній рубриці нагадує своїм читачам про найдобріші новини цього дня, 29 жовтня.Україна повернула з полону 52 людей. Серед них є військові та лікар, які були на заблокованій «Азовсталі» у Маріуполі. Додому повертаються захисники «Азовсталі», оборонці Маріуполя та люди, які рятували життя. Вдалося обміняти начальника хірургічного відділення військового шпиталю Маріуполя, який був на «Азовсталі» і молодого військового хірурга 65-го військового мобільного шпиталю. Ми повертаємо морпіха, дружина якого нещодавно вийшла з полону та добровольця з Маріуполя із символічним прізвищем «Москва», а ще моряка з острова Зміїний.Загальні бойові втрати Росії з 24 лютого по 29 жовтня склали близько 70 250 осіб.550 окупантів були ліквідовані за минулу добу.Інші втрати:танків – 2569 (+ 19)бойових броньованих машин – 5401 (+23)артилерійських систем – 1708 (+9)РСЗВ – 380 (+1)засоби ППО – 195 (+3)літаків – 273 (+1)гелікоптерів – 252 (+1)БпЛА оперативно-тактичного рівня – 1406 (+5)крилаті ракети – 351 (+0)кораблі/катери – 16 (+0)автомобільної техніки та автоцистерн – 4107 (+19)спеціальна техніка – 152 (+1).У Волинській обласній бібліотеці для юнацтва, що в Луцьку, презентували книгу Героя України, волинянина. Видання "Мої думки" – це подарунок сину від батьків, але уже посмертно.Упорядницею і літературним редактором книги стала мама Тараса. Зі слів жінки, після смерті сина у папці та ноутбуці сина знайшли багато неопублікованих його творів та роздумів, а ще окремий файл з переліком 51 мрії, де першою була "Перемога України", другою – "видати книгу з власними творами"."У ній весь Тарас. Це – його душа, це його внутрішній світ, це філософія його життя. Я відкрила зовсім його по-новому, тому що ми свого сина не знали так добре, коли прочитали цю книгу", – зазначила Валентина Матвіїв.Лікаркапів року тому приїхала до Луцька із Запорізької області. Каже: півтора місяця разом з родиною жила в окупації, потім змогли виїхати. Зараз працює за спеціальністю в піддубцівській амбулаторії. Для того, щоб дітям, які приходять на прийом, було не страшно, свій кабінет лікарка власноруч прикрасила барвистими візерунками. Каже, що сама має інвалідність та пам'ятає з дитинства сірий кахель лікарень та похмурість, яку він навіював.Окопні свічки для захисників України виготовляють у волонтерському центрі села Дубове Ковельського району. У волонтерський центр студенти привезли орієнтовно 200 заготовок під окопні свічки, які потім заллють воском. На бляшанках студенти-волонтери зробили патріотичні написи "Україна – понад усе!" і "Разом до перемоги!Окрім окопних свічок, у волонтерському центрі зараз шиють теплі флісові гольфи та балаклави для військових.До початку повномасштабної війни Володимир працював за кордоном, а військового досвіду раніше не мав. Він повернувся в Україну та сказав рідним, що буде волонтерити, та, насправді, пішов воювати. Хлопець зізнався, що незважаючи на полон, схуднення на 40 кг, зараз він вчинив би так само.Рідні хлопця дізналися про те, що син – у списках на обмін, вночі 21 вересня. Згодом Володимир Лучко проходив обстеження в одній із медичних установ країни.