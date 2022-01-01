Повернення захисника «Азовсталі» на рідну Волинь та звільнені з полону 52 українці: Добрі новини від ВолиньPost за 29 жовтня
29 жовтень, 23:38
Минає 248 доба війни з російськими окупантами. Росія не відмовляється від своїх загарбницьких цілей, і далі масовано обстрілює українські міста. Ми боремось. За кожен шматок землі. ЗСУ проводять наступальні дії в різних напрямах на півдні та сході України. Віримо у наших хлопців та дівчат, які надзусиллями тримають кордони країни, і радіємо кожній добрій звістці з фронту.
Інформаційне агентство ВолиньPost у щоденній рубриці нагадує своїм читачам про найдобріші новини цього дня, 29 жовтня.
Україна повернула з полону ще 52 українців: серед них – захисники та лікар з «Азовсталі»
Україна повернула з полону 52 людей. Серед них є військові та лікар, які були на заблокованій «Азовсталі» у Маріуполі. Додому повертаються захисники «Азовсталі», оборонці Маріуполя та люди, які рятували життя. Вдалося обміняти начальника хірургічного відділення військового шпиталю Маріуполя, який був на «Азовсталі» і молодого військового хірурга 65-го військового мобільного шпиталю. Ми повертаємо морпіха, дружина якого нещодавно вийшла з полону та добровольця з Маріуполя із символічним прізвищем «Москва», а ще моряка з острова Зміїний.
ЗСУ ліквідували вже 70 тисяч окупантів
Загальні бойові втрати Росії з 24 лютого по 29 жовтня склали близько 70 250 осіб.
550 окупантів були ліквідовані за минулу добу.
Інші втрати:
танків – 2569 (+ 19)
бойових броньованих машин – 5401 (+23)
артилерійських систем – 1708 (+9)
РСЗВ – 380 (+1)
засоби ППО – 195 (+3)
літаків – 273 (+1)
гелікоптерів – 252 (+1)
БпЛА оперативно-тактичного рівня – 1406 (+5)
крилаті ракети – 351 (+0)
кораблі/катери – 16 (+0)
автомобільної техніки та автоцистерн – 4107 (+19)
спеціальна техніка – 152 (+1).
Мріяв видати твори за життя: у Луцьку презентували книгу загиблого військового Тараса Матвіїва
У Волинській обласній бібліотеці для юнацтва, що в Луцьку, презентували книгу Героя України, волинянина Тараса Матвіїва. Видання "Мої думки" – це подарунок сину від батьків, але уже посмертно.
Упорядницею і літературним редактором книги стала мама Тараса Валентина Матвіїв. Зі слів жінки, після смерті сина у папці та ноутбуці сина знайшли багато неопублікованих його творів та роздумів, а ще окремий файл з переліком 51 мрії, де першою була "Перемога України", другою – "видати книгу з власними творами".
"У ній весь Тарас. Це – його душа, це його внутрішній світ, це філософія його життя. Я відкрила зовсім його по-новому, тому що ми свого сина не знали так добре, коли прочитали цю книгу", – зазначила Валентина Матвіїв.
Лікарка-переселенка працює та волонтерить на Волині
Лікарка Ксенія Волкова пів року тому приїхала до Луцька із Запорізької області. Каже: півтора місяця разом з родиною жила в окупації, потім змогли виїхати. Зараз працює за спеціальністю в піддубцівській амбулаторії. Для того, щоб дітям, які приходять на прийом, було не страшно, свій кабінет лікарка власноруч прикрасила барвистими візерунками. Каже, що сама має інвалідність та пам'ятає з дитинства сірий кахель лікарень та похмурість, яку він навіював.
Волиняни виготовляють окопні свічки з патріотичними надписами
Окопні свічки для захисників України виготовляють у волонтерському центрі села Дубове Ковельського району. У волонтерський центр студенти привезли орієнтовно 200 заготовок під окопні свічки, які потім заллють воском. На бляшанках студенти-волонтери зробили патріотичні написи "Україна – понад усе!" і "Разом до перемоги!
Окрім окопних свічок, у волонтерському центрі зараз шиють теплі флісові гольфи та балаклави для військових.
Звільнений з полону захисник «Азовсталі» Володимир Лучко повернувся на рідну Волинь
До початку повномасштабної війни Володимир працював за кордоном, а військового досвіду раніше не мав. Він повернувся в Україну та сказав рідним, що буде волонтерити, та, насправді, пішов воювати. Хлопець зізнався, що незважаючи на полон, схуднення на 40 кг, зараз він вчинив би так само.
Рідні хлопця дізналися про те, що син – у списках на обмін, вночі 21 вересня. Згодом Володимир Лучко проходив обстеження в одній із медичних установ країни.
Там, на фронті, хлопці і дівчата відстоюють незалежність цілої країни. Наша рубрика - це привід гордитися нашою армією та кожним українцем, які б`ються за кожен дім і кожну людину. Вірте у Збройні сили України! І не забувайте повідомляти нам про добрі новини у ваших селах, містах, громадах на нашу електронну скриньку [email protected] або за телефоном 050-505-20-30.
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Інформаційне агентство ВолиньPost у щоденній рубриці нагадує своїм читачам про найдобріші новини цього дня, 29 жовтня.
Україна повернула з полону ще 52 українців: серед них – захисники та лікар з «Азовсталі»
Україна повернула з полону 52 людей. Серед них є військові та лікар, які були на заблокованій «Азовсталі» у Маріуполі. Додому повертаються захисники «Азовсталі», оборонці Маріуполя та люди, які рятували життя. Вдалося обміняти начальника хірургічного відділення військового шпиталю Маріуполя, який був на «Азовсталі» і молодого військового хірурга 65-го військового мобільного шпиталю. Ми повертаємо морпіха, дружина якого нещодавно вийшла з полону та добровольця з Маріуполя із символічним прізвищем «Москва», а ще моряка з острова Зміїний.
ЗСУ ліквідували вже 70 тисяч окупантів
Загальні бойові втрати Росії з 24 лютого по 29 жовтня склали близько 70 250 осіб.
550 окупантів були ліквідовані за минулу добу.
Інші втрати:
танків – 2569 (+ 19)
бойових броньованих машин – 5401 (+23)
артилерійських систем – 1708 (+9)
РСЗВ – 380 (+1)
засоби ППО – 195 (+3)
літаків – 273 (+1)
гелікоптерів – 252 (+1)
БпЛА оперативно-тактичного рівня – 1406 (+5)
крилаті ракети – 351 (+0)
кораблі/катери – 16 (+0)
автомобільної техніки та автоцистерн – 4107 (+19)
спеціальна техніка – 152 (+1).
Мріяв видати твори за життя: у Луцьку презентували книгу загиблого військового Тараса Матвіїва
У Волинській обласній бібліотеці для юнацтва, що в Луцьку, презентували книгу Героя України, волинянина Тараса Матвіїва. Видання "Мої думки" – це подарунок сину від батьків, але уже посмертно.
Упорядницею і літературним редактором книги стала мама Тараса Валентина Матвіїв. Зі слів жінки, після смерті сина у папці та ноутбуці сина знайшли багато неопублікованих його творів та роздумів, а ще окремий файл з переліком 51 мрії, де першою була "Перемога України", другою – "видати книгу з власними творами".
"У ній весь Тарас. Це – його душа, це його внутрішній світ, це філософія його життя. Я відкрила зовсім його по-новому, тому що ми свого сина не знали так добре, коли прочитали цю книгу", – зазначила Валентина Матвіїв.
Лікарка-переселенка працює та волонтерить на Волині
Лікарка Ксенія Волкова пів року тому приїхала до Луцька із Запорізької області. Каже: півтора місяця разом з родиною жила в окупації, потім змогли виїхати. Зараз працює за спеціальністю в піддубцівській амбулаторії. Для того, щоб дітям, які приходять на прийом, було не страшно, свій кабінет лікарка власноруч прикрасила барвистими візерунками. Каже, що сама має інвалідність та пам'ятає з дитинства сірий кахель лікарень та похмурість, яку він навіював.
Волиняни виготовляють окопні свічки з патріотичними надписами
Окопні свічки для захисників України виготовляють у волонтерському центрі села Дубове Ковельського району. У волонтерський центр студенти привезли орієнтовно 200 заготовок під окопні свічки, які потім заллють воском. На бляшанках студенти-волонтери зробили патріотичні написи "Україна – понад усе!" і "Разом до перемоги!
Окрім окопних свічок, у волонтерському центрі зараз шиють теплі флісові гольфи та балаклави для військових.
Звільнений з полону захисник «Азовсталі» Володимир Лучко повернувся на рідну Волинь
До початку повномасштабної війни Володимир працював за кордоном, а військового досвіду раніше не мав. Він повернувся в Україну та сказав рідним, що буде волонтерити, та, насправді, пішов воювати. Хлопець зізнався, що незважаючи на полон, схуднення на 40 кг, зараз він вчинив би так само.
Рідні хлопця дізналися про те, що син – у списках на обмін, вночі 21 вересня. Згодом Володимир Лучко проходив обстеження в одній із медичних установ країни.
Там, на фронті, хлопці і дівчата відстоюють незалежність цілої країни. Наша рубрика - це привід гордитися нашою армією та кожним українцем, які б`ються за кожен дім і кожну людину. Вірте у Збройні сили України! І не забувайте повідомляти нам про добрі новини у ваших селах, містах, громадах на нашу електронну скриньку [email protected] або за телефоном 050-505-20-30.
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