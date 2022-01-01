Радник Тихановської розповів, чи відправить Лукашенко білорусів на війну
Сьогодні, 18:00
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко поки не відправить білорусів на війну проти України. Йому та диктаторові Путіну вигідніше нагнітати ситуацію на кордонах з Україною.
Про це в етері телеканалу "Freeдом" розповів старший радник Світлани Тихановської Франак Вячорка, пише ТСН.
"Відправляти білоруські війська до Україна для Путіна та Лукашенка - це великий ризик. Бо це може призвести до внутрішньої динаміки, невдоволенню військових, відмови їх від участі у війні. Це буде дуже епічно, якщо вся ця техніка, яку на лукашенківському телебаченні піарили, як найкращу в світі, застрягне у першому болоті або буде розбитою ЗСУ. Вони це все розуміють. Для Лукашенка та Путіна найкраща стратегія - це нагнітання ситуації. Це краще, ніж фронт. Це створює тиск на Україну та білоруського суспільства", - сказав Франак Вячорка.
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Про це в етері телеканалу "Freeдом" розповів старший радник Світлани Тихановської Франак Вячорка, пише ТСН.
"Відправляти білоруські війська до Україна для Путіна та Лукашенка - це великий ризик. Бо це може призвести до внутрішньої динаміки, невдоволенню військових, відмови їх від участі у війні. Це буде дуже епічно, якщо вся ця техніка, яку на лукашенківському телебаченні піарили, як найкращу в світі, застрягне у першому болоті або буде розбитою ЗСУ. Вони це все розуміють. Для Лукашенка та Путіна найкраща стратегія - це нагнітання ситуації. Це краще, ніж фронт. Це створює тиск на Україну та білоруського суспільства", - сказав Франак Вячорка.
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