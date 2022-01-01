Радник Тихановської розповів, чи відправить Лукашенко білорусів на війну

Радник Тихановської розповів, чи відправить Лукашенко білорусів на війну
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко поки не відправить білорусів на війну проти України. Йому та диктаторові Путіну вигідніше нагнітати ситуацію на кордонах з Україною.

Про це в етері телеканалу "Freeдом" розповів старший радник Світлани Тихановської Франак Вячорка, пише ТСН.

"Відправляти білоруські війська до Україна для Путіна та Лукашенка - це великий ризик. Бо це може призвести до внутрішньої динаміки, невдоволенню військових, відмови їх від участі у війні. Це буде дуже епічно, якщо вся ця техніка, яку на лукашенківському телебаченні піарили, як найкращу в світі, застрягне у першому болоті або буде розбитою ЗСУ. Вони це все розуміють. Для Лукашенка та Путіна найкраща стратегія - це нагнітання ситуації. Це краще, ніж фронт. Це створює тиск на Україну та білоруського суспільства", - сказав Франак Вячорка.



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Теги: війна, Білорусь
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