Зламалося авто: патрульні у Луцьку відвезли до пологового жінку, у якої почались перейми
Сьогодні, 18:31
Днями, незадовго до комендантської години, на одній із вулиць Луцька інспектори Аліна Лукащик та Дмитро Дуда виявили на зупинці для громадського транспорту, несправний автомобіль.
Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Волині.
За кермом перебував стурбований водій. Чоловік повідомив, що везе вагітну дружину, у якої почались перейми, до пологового будинку. Проте авто дорогою зламалося і рух неможливий.
Зважаючи на серйозність ситуації, патрульні доставили жінку до медичного закладу на службовому автомобілі та передали її лікарям. А самі ж повернулися, щоб допомогти водію.
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Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Волині.
За кермом перебував стурбований водій. Чоловік повідомив, що везе вагітну дружину, у якої почались перейми, до пологового будинку. Проте авто дорогою зламалося і рух неможливий.
Зважаючи на серйозність ситуації, патрульні доставили жінку до медичного закладу на службовому автомобілі та передали її лікарям. А самі ж повернулися, щоб допомогти водію.
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Коментарі 1
Хоч якась з вас користь.
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