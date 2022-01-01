У Луцьку в будинку вибухнула газова плитка

В обласному центрі Волині в одному із будинків стався вибух. Вибухнула газова плитка.Про це повідомляють на сторінці Головного управління ДСНС у Волинській області.Випадок стався на проспекті Молоді. В будинку на 2-у поверсі за свідченнями людей пролунав вибух, рятувальники прибули на місце виклику.Спеціальним інструментом рятувальники відчинили двері. В квартирі перебувала жінка 1930 р.н. Вогнеборці вжили заходів для ліквідаціі наслідків вибуху та недопущення пожежі, опитали пенсіонерку на предмет необхідності допомоги.На щастя, жінка не травмувалась, допомоги не потребувала.Пошкоджено майно, 2 вікна, двері та меблі. Горіння не відбувалось.Ймовірна причина вибуху - порушення правил експлуатації газових приладів (туристичну газову плиту поставили на поверхню електричної плити).