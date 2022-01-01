У Вінниці підприємство під час війни працювало на російську окупаційну армію





Про це



За даними слідства, один із вінницьких машинобудівних заводів під час війни продовжив співпрацю з російською окупаційної армією. Вони через Румунію, Казахстан та Туреччину відправляли до Росії шестерні, секційні насоси, гідромотори, гідравлічне обладнання, які у тому числі використовуються у військовій техніці.



"У такий спосіб протягом 2022 року до РФ експортовано комплектуючі, які використовуються для ремонту військової техніки, на загальну суму понад 51 млн грн. Правоохоронці провели обшуки за місцем знаходження виробничих потужностей, офісних приміщень групи компаній та за місцями фактичного проживання причетних до вчинення кримінального правопорушення осіб. Вилучено фінансово-господарські документи, які підтверджують торгівлю з РФ", - йдеться у повідомленні.



Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом пособництва державі-агресору (ч. 1 ст. 111-2 КК України).

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