Куди пропадає електроенергія, яка належить жителям Ковельщини. ВІДЕО
Сьогодні, 21:03
Ситуація із електроенергією в Україні залишається складною. Дефіцит зберігається по всій країні, а відтак кожна область має обмежену потужність. Волинські енергетики дуже неохоче діляться інформацією, скільки й кому вони віддають електрики – з тої, яку дозволено використовувати нашій області за лімітами Укренерго. А цифри ці – таки інколи дивують.
Мер міста Ігор Чайка говорить про корупційну складову. Про це йдеться у сюжеті 12 каналу.
До прикладу, на минулому тижні Волинь мала право використовувати 200 мегават, що трохи більше половини від необхідної норми. При цьому на великий Ковельський район, який займає чверть території області, виділили максимум десять мегават, і то не щодня. Це лише п'ять відсотків від всього волинського енергетичного пирога.
Наступна цифра здивує вас ще більше – два з десяти ковельських мегават споживало лише одне деревообробне підприємство.
Ковель досі не оговтався від наслідків ракетного удару по енергетичній інфраструктурі: коли раніше лише місто споживало 40 мегават електроенергії, то тепер на весь район отримують до 8,5 і 10 мегават. Принаймні такі дані були минулого тижня, розповідає очільниця Ковельської районної адміністрації Ольга Черен.
А от 6 грудня місто Ковель отримало усього 5 мегават енергії, коли за нормальних умов споживає приблизно 40. Ситуація із електроенергією критична, у терміновому зверненні каже міський голова.
«Чому друге за чисельністю місто в області отримує менший ліміт електроенергії, ніж скажімо Ківерці. Чому заявлені обленерго графіки працювали лише в суботу-неділю 3-4 грудня. Ми прекрасно розуміємо, що йде війна, є ліміти на електроенергію. Але ковельчани чітко фіксують несправедливий розподіл», – сказав Ігор Чайка.
Влада району пояснює, що найважливіше завдання – це передусім забезпечити критичну інфраструктуру. Але ковельчани разом із міським головою переконані: розподіл електроенергії в районі – несправедливий.
За словами міського голови Ковеля Ігоря Чайки, є інформація, що ряд деревообробних підприємств поблизу Ковеля, користуючись корупційними зв‘язками, у час війни використовують ліміти, які мали б йти на обігрів осель, хоспісу, дитсадків та шкіл.
Що ж це за підприємства такі? 12 Каналу з неофіційних джерел у середовищі енергетиків стало відомо, що із максимум 10, а то й шести мегават електроенергії, виділеної для Ковельського району, два мегавати, тобто п'яту частину, споживає одна фірма. Це – приватне деревообробне підприємство «Верба ВВ», що неподалік Ковеля. Перепитуємо в очільниці району. Для неї ця цифра – теж не новина.
«До мене звертаються люди, і кажуть, що дійсно 2 мегавата забирає з такої кількості, то я звичайно, до керівника з питанням звернулася», – зазначила голова Ковельської районної адміністрації Ольга Черен.
Ольга Черен говорить про керівника Ковельської районної філії «Волиньобленегро». Що ж – звертаємося до нього і ми, аби дізнатися детальніше про ситуацію з «Вербою ВВ». Енергетики кажуть, що насамперед світлом забезпечують критичну інфраструктуру, побутових споживачів, а далі вже – підприємства.
«Підприємства працюють дуже-дуже обмежено, практично не працюють. Розставляємо пріоритети: де є виробництво чи то хліба, чи то тепла, чи то лісу», – сказав директор ковельської районної філії ПАТ «Волиньобленерго» Василь Горбачук.
Та от дивина: ось ці фото один з наших глядачів робив щодня у період з 28 листопада до 2 грудня, проїжджаючи ввечері ковельською трасою повз підприємство. Він надав світлини нам з одним питанням: поясніть, звідки у них електрика, що вони так сяють вогнями, коли навколо – темінь?!?
Ставимо це питання ковельським енергетикам, директору ковельської філії ПАТ «Волиньобленерго» Василю Горбачуку:
– Ви самі бачите, скільки вони споживають?
– Звичайно, бачимо.
– Це якась спеціальна техніка у вас є?
– Ну чому, в нас є.. На сьогоднішній день те саме підприємство «Верба», стоїть лічильник з передачею даних.
– Тобто, дані тут з місця можете бачити?
– Так.
– А можете нам показати?
– Нуууу, в програмі заступника можемо показати.
Просимо довести. І не дарма. Бо, виявляється заступник не знає, що то за програма про яку говорив його шеф. Мовляв, такі перевірки може робити тільки Луцьк.
«Ми даємо запит на конкретного споживача. Відповідно до запиту нам надсилають електронною поштою графік навантажень, споживання, потужність», – каже заступник директора Олександр Бешта.
Саме так, переконують було і у п'ятницю. Коли ж просимо показати відповідь на запит – ковельські енергетики знову так би мовити, «змінюють показання».
Розмотуємо нитку далі. За інформацією звертаємося в головне управління «Волиньобленерго» у Луцьку. Однак у прес-службі будь-що коментувати відмовилися взагалі. Відбулися, як завжди, шаблонною фразою про обмеженний доступ.
То все ж: скільки електрики вділяють підприємству «Верба ВВ»? Його директорка запевняє – геть небагато.
«Не знаю. Всю електроенергію, яку ми споживаємо – це в нас так само йдуть відключення. Тобто якщо є енергія, то ми користуємось трансформатором, якщо немає − ми забезпечуємо себе самі», – каже директорка підприємства Тетяна Полячук.
Генератором потужністю у 250 кіловат і сонячними панелями, які додають ще приблизно 35. Наразі очікують ще один генератор. Лише тоді, каже Тетяна Полячук, підприємство зможе споживати біля 1 мегавата. Але от скільки електроенергії отримують саме від Обленерго, на диво – не знає.
Власне, можливо через те, що директоркою Тетяна Полячук, є лише формально. Вона – колишній бухгалтер і просто підставне лице, стверджує у своєму розслідуванні журналіст Олександр Громов. Він з'ясував, що реальним власником підприємства є колишній заступник начальника Управління СБУ на Волині Віктор Уніга. Із посади його звільнили, бо потрапив під дію закону України про очищення влади: «Наші джерела повідомляють, що Віктор Уніга координував діяльність волинської митниці. Об'єм фінансової вигоди, отриманої на посаді, за попередніми даними, обраховується мільйонами доларів. Є всі підстави вважати, що саме він є реальним власником підприємства «Верба ВВ», час створення якого, до речі співпадає із його звільненням з посади»
І ще цікава деталь: син Віктора Уніги – Олег – теж добре знайомий ковельчанам. Він був кандидатом на посаду ковельського міського голови на виборах 2020 року, а зараз є діючим депутатом Ковельської міської ради. Що ж до самого підприємства, то воно неодноразово фігурувало у гучних скандалах. У липні 2018 року директорку притягнули до відповідальності за порушення правил податкового обліку. В жовтні 2019 року «Верба-ВВ» засвітилася ще й у справі про контрабанду. Із цього можна припустити, що способи роботи в обхід закону – цілком нормальні для цього підприємства. Тож чи не дивує те, що директорка, яка добре орієнтується в цифрах
«Сьогодні ми працюємо на відсотків 15-20 від того як можемо працювати», – каже вона.
Називає відсоткове значення робочих потужностей, знає, скільки енергії дають генератор і сонячні панелі.
Й очевидно, що мусить мати уяву про загальний об'єм споживаної електрики. Але от каже, що поняття не має, скільки отримує електрики від загальної районної мережі. То все ж не знає, чи не хоче казати?
Мер міста Ігор Чайка говорить про корупційну складову. Про це йдеться у сюжеті 12 каналу.
До прикладу, на минулому тижні Волинь мала право використовувати 200 мегават, що трохи більше половини від необхідної норми. При цьому на великий Ковельський район, який займає чверть території області, виділили максимум десять мегават, і то не щодня. Це лише п'ять відсотків від всього волинського енергетичного пирога.
Наступна цифра здивує вас ще більше – два з десяти ковельських мегават споживало лише одне деревообробне підприємство.
Ковель досі не оговтався від наслідків ракетного удару по енергетичній інфраструктурі: коли раніше лише місто споживало 40 мегават електроенергії, то тепер на весь район отримують до 8,5 і 10 мегават. Принаймні такі дані були минулого тижня, розповідає очільниця Ковельської районної адміністрації Ольга Черен.
А от 6 грудня місто Ковель отримало усього 5 мегават енергії, коли за нормальних умов споживає приблизно 40. Ситуація із електроенергією критична, у терміновому зверненні каже міський голова.
«Чому друге за чисельністю місто в області отримує менший ліміт електроенергії, ніж скажімо Ківерці. Чому заявлені обленерго графіки працювали лише в суботу-неділю 3-4 грудня. Ми прекрасно розуміємо, що йде війна, є ліміти на електроенергію. Але ковельчани чітко фіксують несправедливий розподіл», – сказав Ігор Чайка.
Влада району пояснює, що найважливіше завдання – це передусім забезпечити критичну інфраструктуру. Але ковельчани разом із міським головою переконані: розподіл електроенергії в районі – несправедливий.
За словами міського голови Ковеля Ігоря Чайки, є інформація, що ряд деревообробних підприємств поблизу Ковеля, користуючись корупційними зв‘язками, у час війни використовують ліміти, які мали б йти на обігрів осель, хоспісу, дитсадків та шкіл.
Що ж це за підприємства такі? 12 Каналу з неофіційних джерел у середовищі енергетиків стало відомо, що із максимум 10, а то й шести мегават електроенергії, виділеної для Ковельського району, два мегавати, тобто п'яту частину, споживає одна фірма. Це – приватне деревообробне підприємство «Верба ВВ», що неподалік Ковеля. Перепитуємо в очільниці району. Для неї ця цифра – теж не новина.
«До мене звертаються люди, і кажуть, що дійсно 2 мегавата забирає з такої кількості, то я звичайно, до керівника з питанням звернулася», – зазначила голова Ковельської районної адміністрації Ольга Черен.
Ольга Черен говорить про керівника Ковельської районної філії «Волиньобленегро». Що ж – звертаємося до нього і ми, аби дізнатися детальніше про ситуацію з «Вербою ВВ». Енергетики кажуть, що насамперед світлом забезпечують критичну інфраструктуру, побутових споживачів, а далі вже – підприємства.
«Підприємства працюють дуже-дуже обмежено, практично не працюють. Розставляємо пріоритети: де є виробництво чи то хліба, чи то тепла, чи то лісу», – сказав директор ковельської районної філії ПАТ «Волиньобленерго» Василь Горбачук.
Та от дивина: ось ці фото один з наших глядачів робив щодня у період з 28 листопада до 2 грудня, проїжджаючи ввечері ковельською трасою повз підприємство. Він надав світлини нам з одним питанням: поясніть, звідки у них електрика, що вони так сяють вогнями, коли навколо – темінь?!?
Ставимо це питання ковельським енергетикам, директору ковельської філії ПАТ «Волиньобленерго» Василю Горбачуку:
– Ви самі бачите, скільки вони споживають?
– Звичайно, бачимо.
– Це якась спеціальна техніка у вас є?
– Ну чому, в нас є.. На сьогоднішній день те саме підприємство «Верба», стоїть лічильник з передачею даних.
– Тобто, дані тут з місця можете бачити?
– Так.
– А можете нам показати?
– Нуууу, в програмі заступника можемо показати.
Просимо довести. І не дарма. Бо, виявляється заступник не знає, що то за програма про яку говорив його шеф. Мовляв, такі перевірки може робити тільки Луцьк.
«Ми даємо запит на конкретного споживача. Відповідно до запиту нам надсилають електронною поштою графік навантажень, споживання, потужність», – каже заступник директора Олександр Бешта.
Саме так, переконують було і у п'ятницю. Коли ж просимо показати відповідь на запит – ковельські енергетики знову так би мовити, «змінюють показання».
Розмотуємо нитку далі. За інформацією звертаємося в головне управління «Волиньобленерго» у Луцьку. Однак у прес-службі будь-що коментувати відмовилися взагалі. Відбулися, як завжди, шаблонною фразою про обмеженний доступ.
То все ж: скільки електрики вділяють підприємству «Верба ВВ»? Його директорка запевняє – геть небагато.
«Не знаю. Всю електроенергію, яку ми споживаємо – це в нас так само йдуть відключення. Тобто якщо є енергія, то ми користуємось трансформатором, якщо немає − ми забезпечуємо себе самі», – каже директорка підприємства Тетяна Полячук.
Генератором потужністю у 250 кіловат і сонячними панелями, які додають ще приблизно 35. Наразі очікують ще один генератор. Лише тоді, каже Тетяна Полячук, підприємство зможе споживати біля 1 мегавата. Але от скільки електроенергії отримують саме від Обленерго, на диво – не знає.
Власне, можливо через те, що директоркою Тетяна Полячук, є лише формально. Вона – колишній бухгалтер і просто підставне лице, стверджує у своєму розслідуванні журналіст Олександр Громов. Він з'ясував, що реальним власником підприємства є колишній заступник начальника Управління СБУ на Волині Віктор Уніга. Із посади його звільнили, бо потрапив під дію закону України про очищення влади: «Наші джерела повідомляють, що Віктор Уніга координував діяльність волинської митниці. Об'єм фінансової вигоди, отриманої на посаді, за попередніми даними, обраховується мільйонами доларів. Є всі підстави вважати, що саме він є реальним власником підприємства «Верба ВВ», час створення якого, до речі співпадає із його звільненням з посади»
І ще цікава деталь: син Віктора Уніги – Олег – теж добре знайомий ковельчанам. Він був кандидатом на посаду ковельського міського голови на виборах 2020 року, а зараз є діючим депутатом Ковельської міської ради. Що ж до самого підприємства, то воно неодноразово фігурувало у гучних скандалах. У липні 2018 року директорку притягнули до відповідальності за порушення правил податкового обліку. В жовтні 2019 року «Верба-ВВ» засвітилася ще й у справі про контрабанду. Із цього можна припустити, що способи роботи в обхід закону – цілком нормальні для цього підприємства. Тож чи не дивує те, що директорка, яка добре орієнтується в цифрах
«Сьогодні ми працюємо на відсотків 15-20 від того як можемо працювати», – каже вона.
Називає відсоткове значення робочих потужностей, знає, скільки енергії дають генератор і сонячні панелі.
Й очевидно, що мусить мати уяву про загальний об'єм споживаної електрики. Але от каже, що поняття не має, скільки отримує електрики від загальної районної мережі. То все ж не знає, чи не хоче казати?