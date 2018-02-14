У США схвалили рекордний оборонний бюджет, що передбачає допомогу Україні





Про це повідомляє C-SPAN з посиланням на голосування,- пише



Проєкт передбачає, що США зможуть поповнювати запаси техніки своїх союзників, яку ті передали Україні, та прискорити доставку критично необхідних боєприпасів для ЗСУ. Комітети закликали Конгрес «швидко ухвалити проєкт закону, а президента — невідкладно підписати його».



У поясненнях до документа також зазначено, що США виділять $6 мільярдів на Європейську ініціативу стримування (американська програма посилення військової присутності США в Європі), яка фактично є стримуванням росії.



Оборонний бюджет США до цього становив $740,5 мільярда на рік, з яких приблизно $4 мільярди були спрямовані на стримування росії в Європі та на допомогу Україні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Палата представників Конгресу США на засіданні схвалила проєкт оборонного бюджету країни на 2023 рік, який становитиме $847,3 мільярда. З цієї суми Україна отримає $800 мільйонів.Про це повідомляє C-SPAN з посиланням на голосування,- пише Бабель Проєкт передбачає, що США зможуть поповнювати запаси техніки своїх союзників, яку ті передали Україні, та прискорити доставку критично необхідних боєприпасів для ЗСУ. Комітети закликали Конгрес «швидко ухвалити проєкт закону, а президента — невідкладно підписати його».У поясненнях до документа також зазначено, що США виділять $6 мільярдів на Європейську ініціативу стримування (американська програма посилення військової присутності США в Європі), яка фактично є стримуванням росії.Оборонний бюджет США до цього становив $740,5 мільярда на рік, з яких приблизно $4 мільярди були спрямовані на стримування росії в Європі та на допомогу Україні.

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