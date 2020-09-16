Волинський священник поклав текст молитви на музику Баха

Архієрейський хор «Оранта» виконав у головному храмі Волинської єпархії ПЦУ транскрипцію одного з фортепіанних шедеврів Йогана-Себастьяна Баха, якого вважають найвидатнішим композитором світу.Про це повідомляють на сайті єпархії.На свято Введення у храм Пресвятої Богородиці за Божественною літургією в луцькому кафедральному соборі Святої Трійці перед причастям прозвучала широко відома 1-ша прелюдія до-мажор із 1-го тому «Добре темперованого клавіру» (BWV 846).В оригіналі вона не змогла б тут зазвучати, хоча б тому, що, як відомо, музичні інструменти не використовують у відправах нашої церкви. Тож аби «проникнути» сюди, Бахові потрібен був помічник.Ним зголосився стати протоієрей Віталій Собко. Він написав транскрипцію для мішаного хору, щоб інструментальний твір перетворився на молитву «Богородице Діво, радуйся», котру й уперше виконала «Оранта» під керівництвом Василя Мойсіюка, заслуженого діяча мистецтв України. Ймовірно, це перше виконання музики Баха за православним богослужінням.Видозмінений твір можна виконувати, звісно, не лише у храмі, а й концертному залі. Цікаво, що передбачено можливість співу як без інструментів, так і в супроводі бахівського оригіналу.Музична творчість о. Віталія може бути відома хіба вузькому колу регентів. Адже після закінчення Вищого державного музичного інституту ім. Миколи Лисенка у Львові (раніше – консерваторія, тепер – академія), де навчався на теоретико-композиторському факультеті в класі Мирослава Скорика, він викладав церковний спів у семінарії, став священником, а як композитор проявлявся мало. Переважно робив обробки різдвяних колядок для хорів.«Цікавість до музики Баха невипадкова, бо ж особливо з віком слухач будь-якої національності, будь-якої конфесії відкриває у ній глибини віри в Бога, знаходить духовне піднесення і силу долати життєві труднощі, – каже душпастир. – Хочеться ділитися цими скарбами з ближніми, щоб вони були близькими не лише музикантам та поціновувачам високого мистецтва».Є надія, що ця прем’єра – лише початок здійснення задумів. Уже написано, але ще не виконано транскрипції інших клавірних творів Й.-С. Баха: «Христос воскрес», «Слава в вишніх Богу», «Боже, помилуй нас».