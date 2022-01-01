Добрі новини від ВолиньPost за 8 грудня
Сьогодні, 23:15
Ми сьогодні будемо максимально лаконічними.
Головні добрі новини кожного дня для нас створюють ЗСУ і всі сили українського спротиву, знищуючи нашого ворога.
А ми нагадаємо, як розповідали про це сьогодні, 8 грудня:
ЗСУ ліквідували вже понад 93 тисячі окупантів
Росія втратила у війні з Україною 93 080 військових. Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 08.12 орієнтовно склали:
▪️ особового складу ‒ близько 93 080 (+340) осіб,
▪️ танків ‒ 2 937 (+2) од,
▪️ бойових броньованих машин ‒ 5 911 (+2) од,
▪️ артилерійських систем – 1 925 (+2) од,
▪️ РСЗВ – 395 (+0) од,
▪️ засобів ППО ‒ 211 (+0) од,
▪️ літаків – 281 (+0) од,
▪️ гелікоптерів – 264 (+0) од,
▪️ БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1603 (+2),
▪️ крилатих ракет ‒ 592 (+0),
▪️ кораблів/катерів ‒ 16 (+0) од,
▪️ автомобільної техніки та автоцистерн – 4528 (+2) од,
▪️ спеціальної техніки ‒ 164 (+1).
Льотчик Ворошилов, який служив у Луцьку, став Героєм України
Президент Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України з врученням ордену «Золота зірка» військовому пілоту Вадиму Ворошилову з позивним «Karaya».
Вадим Ворошилов з 2016 до 2021 року служив у 204 бригаді тактичної авіації, яка базувалася у Луцьку.
Нагороду льотчик отримав за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народу
У жовтні він відвів від Вінниці несправний літак, а сам успішно катапультувався. Цього дня він збив п’ять дронів Shahed і дві крилаті ракети.
Прикордонник Волинського загону отримав державну нагороду
Указом Президента України інспектора прикордонної служби Олексія Сміянова за участь у відсічі та стримуванні збройної агресії РФ, проявлену особисту мужність та відвагу, стійкість і рішучість, нагороджено медаллю «За військову службу Україні». Нагороду герою-прикордоннику учора вручив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.
Олексій зустрів повномасштабне вторгнення рашистів в Україну на Луганщині. У складі протитанкового розрахунку прикордонник протистояв ворожій колоні танків, які прямували на його позицію.
«Страху не було. Єдине, про що думав у той момент, що за нашими спинами сім`ї та діти, і їх ми повинні захистити», - ділиться спогадами про перші хвилини вторгнення Олексій.
Ще одна громада на Волині перейде на новоюліанський календар
Громада Воздвиження хреста Господнього села Вільхівка Горохівського деканату (Луцький район) звернулася до Управління єпархії щодо переходу на новий стиль.
Зламалося авто: патрульні у Луцьку відвезли до пологового жінку, у якої почались перейми
Днями, незадовго до комендантської години, на одній із вулиць Луцька інспектори Аліна Лукащик та Дмитро Дуда виявили на зупинці для громадського транспорту, несправний автомобіль.
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Головні добрі новини кожного дня для нас створюють ЗСУ і всі сили українського спротиву, знищуючи нашого ворога.
А ми нагадаємо, як розповідали про це сьогодні, 8 грудня:
ЗСУ ліквідували вже понад 93 тисячі окупантів
Росія втратила у війні з Україною 93 080 військових. Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 08.12 орієнтовно склали:
▪️ особового складу ‒ близько 93 080 (+340) осіб,
▪️ танків ‒ 2 937 (+2) од,
▪️ бойових броньованих машин ‒ 5 911 (+2) од,
▪️ артилерійських систем – 1 925 (+2) од,
▪️ РСЗВ – 395 (+0) од,
▪️ засобів ППО ‒ 211 (+0) од,
▪️ літаків – 281 (+0) од,
▪️ гелікоптерів – 264 (+0) од,
▪️ БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1603 (+2),
▪️ крилатих ракет ‒ 592 (+0),
▪️ кораблів/катерів ‒ 16 (+0) од,
▪️ автомобільної техніки та автоцистерн – 4528 (+2) од,
▪️ спеціальної техніки ‒ 164 (+1).
Льотчик Ворошилов, який служив у Луцьку, став Героєм України
Президент Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України з врученням ордену «Золота зірка» військовому пілоту Вадиму Ворошилову з позивним «Karaya».
Вадим Ворошилов з 2016 до 2021 року служив у 204 бригаді тактичної авіації, яка базувалася у Луцьку.
Нагороду льотчик отримав за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народу
У жовтні він відвів від Вінниці несправний літак, а сам успішно катапультувався. Цього дня він збив п’ять дронів Shahed і дві крилаті ракети.
Прикордонник Волинського загону отримав державну нагороду
Указом Президента України інспектора прикордонної служби Олексія Сміянова за участь у відсічі та стримуванні збройної агресії РФ, проявлену особисту мужність та відвагу, стійкість і рішучість, нагороджено медаллю «За військову службу Україні». Нагороду герою-прикордоннику учора вручив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.
Олексій зустрів повномасштабне вторгнення рашистів в Україну на Луганщині. У складі протитанкового розрахунку прикордонник протистояв ворожій колоні танків, які прямували на його позицію.
«Страху не було. Єдине, про що думав у той момент, що за нашими спинами сім`ї та діти, і їх ми повинні захистити», - ділиться спогадами про перші хвилини вторгнення Олексій.
Ще одна громада на Волині перейде на новоюліанський календар
Громада Воздвиження хреста Господнього села Вільхівка Горохівського деканату (Луцький район) звернулася до Управління єпархії щодо переходу на новий стиль.
Зламалося авто: патрульні у Луцьку відвезли до пологового жінку, у якої почались перейми
Днями, незадовго до комендантської години, на одній із вулиць Луцька інспектори Аліна Лукащик та Дмитро Дуда виявили на зупинці для громадського транспорту, несправний автомобіль.
Не забувайте повідомляти нам про добрі новини у ваших селах, містах, громадах на нашу електронну скриньку [email protected] або за телефоном 050-505-20-30.
А ми чекаємо, поки напишемо головну добру новину ‒ нашу перемогу! Нині ж дякуємо кожному і кожній, хто її наближає!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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