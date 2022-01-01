Добрі новини від ВолиньPost за 8 грудня

Ми сьогодні будемо максимально лаконічними.Головні добрі новини кожного дня для нас створюють ЗСУ і всі сили українського спротиву, знищуючи нашого ворога.А ми нагадаємо, як розповідали про це сьогодні,Росія втратила у війні з Україною 93 080 військових. Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 08.12 орієнтовно склали:▪️ особового складу ‒ близько 93 080 (+340) осіб,▪️ танків ‒ 2 937 (+2) од,▪️ бойових броньованих машин ‒ 5 911 (+2) од,▪️ артилерійських систем – 1 925 (+2) од,▪️ РСЗВ – 395 (+0) од,▪️ засобів ППО ‒ 211 (+0) од,▪️ літаків – 281 (+0) од,▪️ гелікоптерів – 264 (+0) од,▪️ БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1603 (+2),▪️ крилатих ракет ‒ 592 (+0),▪️ кораблів/катерів ‒ 16 (+0) од,▪️ автомобільної техніки та автоцистерн – 4528 (+2) од,▪️ спеціальної техніки ‒ 164 (+1).Президентприсвоїв звання Героя України з врученням ордену «Золота зірка» військовому пілотуз позивним «Karaya».Вадим Ворошилов з 2016 до 2021 року служив у 204 бригаді тактичної авіації, яка базувалася у Луцьку.Нагороду льотчик отримав за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народуУ жовтні він відвів від Вінниці несправний літак, а сам успішно катапультувався. Цього дня він збив п’ять дронів Shahed і дві крилаті ракети.Указом Президента України інспектора прикордонної службиза участь у відсічі та стримуванні збройної агресії РФ, проявлену особисту мужність та відвагу, стійкість і рішучість, нагороджено медаллю «За військову службу Україні». Нагороду герою-прикордоннику учора вручив міністр внутрішніх справОлексій зустрів повномасштабне вторгнення рашистів в Україну на Луганщині. У складі протитанкового розрахунку прикордонник протистояв ворожій колоні танків, які прямували на його позицію.«Страху не було. Єдине, про що думав у той момент, що за нашими спинами сім`ї та діти, і їх ми повинні захистити», - ділиться спогадами про перші хвилини вторгнення Олексій.Громада Воздвиження хреста Господнього села Вільхівка Горохівського деканату (Луцький район) звернулася до Управління єпархії щодо переходу на новий стиль.Днями, незадовго до комендантської години, на одній із вулиць Луцька інспектори Аліна Лукащик та Дмитро Дуда виявили на зупинці для громадського транспорту, несправний автомобіль.