9 грудня на Волині: гортаючи календар
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День народження 9 грудня святкує майстриня з Луцька, яка вишиває ікони Юлія Токарська (на фото).
Також у цей день особисте свято у волонтерки Тетяни Білінскі та депутатат обласної ради Олександра Пирожика.
У четвер, 9 грудня, іменини відзначають власники таких імен: Аліпій, Георгій, Афанасій, Інокентій, Федот, Стіліан, Юліан, а також Яків. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
Вітаємо їх та бажаємо міцного здоров’я, сімейної злагоди і професійних успіхів.
На Волині цього дня народилася одна з засновниць Київського братства, монастиря і школи при ньому Галшка Гулевичівна (1577-1642 роки).
У світі цього дня святкують Міжнародний день боротьби з корупцією.
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Також у цей день особисте свято у волонтерки Тетяни Білінскі та депутатат обласної ради Олександра Пирожика.
У четвер, 9 грудня, іменини відзначають власники таких імен: Аліпій, Георгій, Афанасій, Інокентій, Федот, Стіліан, Юліан, а також Яків. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
Вітаємо їх та бажаємо міцного здоров’я, сімейної злагоди і професійних успіхів.
На Волині цього дня народилася одна з засновниць Київського братства, монастиря і школи при ньому Галшка Гулевичівна (1577-1642 роки).
У світі цього дня святкують Міжнародний день боротьби з корупцією.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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