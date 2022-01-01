За використання генераторів потрібно платити, – податківці Волині

За використання генераторів потрібно платити, – податківці Волині
Господарюючі суб’єкти, які використовують пересувні дизель-генератори, як резервне джерело електричної енергії, повинні платити спеціальний податок.

Про це повідомляють у Головному управлінні ДПС у Волинській області.

Йдеться про особливості сплати екологічного податку за викиди в атмосферне повітря суб’єктами господарювання, які використовують пересувні дизель-генератори, як резервне джерело електричної енергії.

Згідно до пп.14.1.230 Податкового кодексу України - стаціонарне джерело забруднення - підприємство, цех, агрегат, установка або інший нерухомий об`єкт, що зберігає свої просторові координати протягом певного часу і здійснює викиди забруднюючих речовин в атмосферу та/або скиди забруднюючих речовин у водні об`єкти.

Дизельні генератори та інші установки, що працюють на паливі, є стаціонарними джерелами забруднення.

Тому власники/користувачі таких генераторів є платниками екологічного податку за обсяги забруднюючих речовин, що викидаються в атмосферне повітря в результаті спалювання дизельного пального генераторами, визначені згідно з даними їх паспортними даними.

Об’єктом оподаткування екологічним податком визначено обсяги та види забруднюючих речовин, які викидаються в атмосферне повітря такими джерелами забруднення.

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Теги: Волинь, податок, генератор
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