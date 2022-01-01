Волинська студентка – переможниця всеукраїнського кулінарного конкурсу. ФОТО





Про це повідомляють на сайті Луцького національного технічного університету.



Так, в рамках номінації «Другі страви», вікової категорії «Молодь» конкурсна робота «Волинське ціп’я» виборола перше місце.



Специфіка конкурсу полягала не лише у приготуванні унікальної страви, але й в презентації процесу «кулінарної магії» та власне особливостей й специфіки готового виробу.



Під керівництвом викладача Світлани Сидорук на базі навчально-тренувальної лабораторії «Study ON cafе» здобувачка продемонструвала високі кулінарні здібності з приготування страви, а також комунікаційний хист та харизму в процесі представленні конкурсної роботи «Волинське ціп’я», що й забезпечило перемогу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Студентка освітньої програми "Готельно-ресторанна справа" Луцького національного технічного університету Ірина Волошенюк стала лауреатом Всеукраїнського конкурсу кулінарного мистецтва «Битва смаків».Про це повідомляють на сайті Луцького національного технічного університету.Так, в рамках номінації «Другі страви», вікової категорії «Молодь» конкурсна робота «Волинське ціп’я» виборола перше місце.Специфіка конкурсу полягала не лише у приготуванні унікальної страви, але й в презентації процесу «кулінарної магії» та власне особливостей й специфіки готового виробу.Під керівництвом викладача Світлани Сидорук на базі навчально-тренувальної лабораторії «Study ON cafе» здобувачка продемонструвала високі кулінарні здібності з приготування страви, а також комунікаційний хист та харизму в процесі представленні конкурсної роботи «Волинське ціп’я», що й забезпечило перемогу.

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