Волинська студентка – переможниця всеукраїнського кулінарного конкурсу. ФОТО

Волинська студентка – переможниця всеукраїнського кулінарного конкурсу. ФОТО
Студентка освітньої програми "Готельно-ресторанна справа" Луцького національного технічного університету Ірина Волошенюк стала лауреатом Всеукраїнського конкурсу кулінарного мистецтва «Битва смаків».

Про це повідомляють на сайті Луцького національного технічного університету.

Так, в рамках номінації «Другі страви», вікової категорії «Молодь» конкурсна робота «Волинське ціп’я» виборола перше місце.

Специфіка конкурсу полягала не лише у приготуванні унікальної страви, але й в презентації процесу «кулінарної магії» та власне особливостей й специфіки готового виробу.

Під керівництвом викладача Світлани Сидорук на базі навчально-тренувальної лабораторії «Study ON cafе» здобувачка продемонструвала високі кулінарні здібності з приготування страви, а також комунікаційний хист та харизму в процесі представленні конкурсної роботи «Волинське ціп’я», що й забезпечило перемогу.

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Теги: кулінарія, конкурс, Волинь, ЛНТУ
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