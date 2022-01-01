Що має бути у домашній аптечці: поради від МОЗ
Сьогодні, 03:41
Домашня аптечка під час воєнного стану та постійних відключень світла може врятувати життя.
Правильно зібрана аптечка дозволить почуватися впевнено у випадку виникнення непередбачуваних ситуацій зі здоров’ям, зазначають у Міністерстві охорони здоров’я.
"Збираючи домашню аптечку, зважайте на свій стан здоров’я. За необхідності порадьтеся з лікарем. Пам’ятайте, що зрештою в критичних ситуаціях рятує не аптечка і її наповнення, а вміння правильно ним користуватися", – кажуть у відомстві.
Що має містити базова аптечка:
- еластичні бинти;
- безпечні шпильки;
- стерильні рукавички;
- пінцет;
- ножиці;
- неспиртові серветки;
- термометр;
- пластири, зокрема для очей;
- стерильні бинти;
- трикутні (косинкові) пов’язки;
- антисептичний засіб (хлоргексидин, 70-відсотковий спирт);
- знеболювальні та жарознижувальні (парацетомол, ібупрофен);
- розчин для відновлення водно-сольового балансу при отруєнні та сорбенти;
- крем від алергії з діючою речовиною діфенгідрамін або таблетки з лоратадином, цетиризином тощо;
- стерильний фізросчин для промивання ран;
- краплі для промивання очей;
- якісний турнікет для зупинки кровотеч (джгут для забору венозної крові в лабораторії не підходить).
У людей з хронічними захворюваннями також в аптечці мають бути ліки, які вони приймають регулярно. Наприклад, для зниження тиску. В аптечку краще покласти щонайменше двотижневий, а краще – місячний запас таких ліків.
"Зауважте: антибіотики, гормональні препарати, препарати з дифенгідраміном або метамізолом натрія – не для домашньої аптечки", – кажуть у МОЗ.
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Правильно зібрана аптечка дозволить почуватися впевнено у випадку виникнення непередбачуваних ситуацій зі здоров’ям, зазначають у Міністерстві охорони здоров’я.
"Збираючи домашню аптечку, зважайте на свій стан здоров’я. За необхідності порадьтеся з лікарем. Пам’ятайте, що зрештою в критичних ситуаціях рятує не аптечка і її наповнення, а вміння правильно ним користуватися", – кажуть у відомстві.
Що має містити базова аптечка:
- еластичні бинти;
- безпечні шпильки;
- стерильні рукавички;
- пінцет;
- ножиці;
- неспиртові серветки;
- термометр;
- пластири, зокрема для очей;
- стерильні бинти;
- трикутні (косинкові) пов’язки;
- антисептичний засіб (хлоргексидин, 70-відсотковий спирт);
- знеболювальні та жарознижувальні (парацетомол, ібупрофен);
- розчин для відновлення водно-сольового балансу при отруєнні та сорбенти;
- крем від алергії з діючою речовиною діфенгідрамін або таблетки з лоратадином, цетиризином тощо;
- стерильний фізросчин для промивання ран;
- краплі для промивання очей;
- якісний турнікет для зупинки кровотеч (джгут для забору венозної крові в лабораторії не підходить).
У людей з хронічними захворюваннями також в аптечці мають бути ліки, які вони приймають регулярно. Наприклад, для зниження тиску. В аптечку краще покласти щонайменше двотижневий, а краще – місячний запас таких ліків.
"Зауважте: антибіотики, гормональні препарати, препарати з дифенгідраміном або метамізолом натрія – не для домашньої аптечки", – кажуть у МОЗ.
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