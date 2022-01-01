Що має бути у домашній аптечці: поради від МОЗ





Правильно зібрана аптечка дозволить почуватися впевнено у випадку виникнення непередбачуваних ситуацій зі здоров’ям,



"Збираючи домашню аптечку, зважайте на свій стан здоров’я. За необхідності порадьтеся з лікарем. Пам’ятайте, що зрештою в критичних ситуаціях рятує не аптечка і її наповнення, а вміння правильно ним користуватися", – кажуть у відомстві.



Що має містити базова аптечка:



- еластичні бинти;



- безпечні шпильки;



- стерильні рукавички;



- пінцет;



- ножиці;



- неспиртові серветки;



- термометр;



- пластири, зокрема для очей;



- стерильні бинти;



- трикутні (косинкові) пов’язки;



- антисептичний засіб (хлоргексидин, 70-відсотковий спирт);



- знеболювальні та жарознижувальні (парацетомол, ібупрофен);



- розчин для відновлення водно-сольового балансу при отруєнні та сорбенти;



- крем від алергії з діючою речовиною діфенгідрамін або таблетки з лоратадином, цетиризином тощо;



- стерильний фізросчин для промивання ран;



- краплі для промивання очей;



- якісний турнікет для зупинки кровотеч (джгут для забору венозної крові в лабораторії не підходить).



У людей з хронічними захворюваннями також в аптечці мають бути ліки, які вони приймають регулярно. Наприклад, для зниження тиску. В аптечку краще покласти щонайменше двотижневий, а краще – місячний запас таких ліків.



"Зауважте: антибіотики, гормональні препарати, препарати з дифенгідраміном або метамізолом натрія – не для домашньої аптечки", – кажуть у МОЗ.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Домашня аптечка під час воєнного стану та постійних відключень світла може врятувати життя.Правильно зібрана аптечка дозволить почуватися впевнено у випадку виникнення непередбачуваних ситуацій зі здоров’ям, зазначають у Міністерстві охорони здоров’я."Збираючи домашню аптечку, зважайте на свій стан здоров’я. За необхідності порадьтеся з лікарем. Пам’ятайте, що зрештою в критичних ситуаціях рятує не аптечка і її наповнення, а вміння правильно ним користуватися", – кажуть у відомстві.- еластичні бинти;- безпечні шпильки;- стерильні рукавички;- пінцет;- ножиці;- неспиртові серветки;- термометр;- пластири, зокрема для очей;- стерильні бинти;- трикутні (косинкові) пов’язки;- антисептичний засіб (хлоргексидин, 70-відсотковий спирт);- знеболювальні та жарознижувальні (парацетомол, ібупрофен);- розчин для відновлення водно-сольового балансу при отруєнні та сорбенти;- крем від алергії з діючою речовиною діфенгідрамін або таблетки з лоратадином, цетиризином тощо;- стерильний фізросчин для промивання ран;- краплі для промивання очей;- якісний турнікет для зупинки кровотеч (джгут для забору венозної крові в лабораторії не підходить).У людей з хронічними захворюваннями також в аптечці мають бути ліки, які вони приймають регулярно. Наприклад, для зниження тиску. В аптечку краще покласти щонайменше двотижневий, а краще – місячний запас таких ліків."Зауважте: антибіотики, гормональні препарати, препарати з дифенгідраміном або метамізолом натрія – не для домашньої аптечки", – кажуть у МОЗ.

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