У місті на Волині майже «з нуля» будують укриття в школі. ФОТО
Сьогодні, 06:31
У Ковелі практично «з нуля» на території школи №8 будують безпечне стаціонарне укриття. Ним також зможуть користуватися учні та вчителі сусідньої школи №5.
Приміщення розраховане на майже 400 місць, - повідомив Ковелсьький міський голова Ігор Чайка.
Роботи тривають третій тиждень. За цей час розкопали приміщення колишнього тиру, провели планування, встановили «нульову» розмітку, розпочали заливку стін для добудови частини приміщення, проводять армування стін і готується робити перекриття. І зовнішні стіни, і перекриття будуть монолітні.
"Ще в перші місяці війни колектив школи власними силами розчистив приміщення колишнього тиру на території школи, щоб згодом облаштувати там найпростіше укриття. Але на поверхню вийшло багато супутніх проблем: часті підтоплення грунтовими водами, відсутність аварійного виходу, сирість тощо. Натомість в проєкті нового повноцінного укриття за нормами будівництва передбачена каналізація, санвузли, дренажна система, водопостачання і навіть рекуператори, які допоможуть з циркуляцією повітря в приміщенні", - повідомив Ігор Чайка.
За словами міського голови, це перший досвід такого будівництва в місті, але в результаті громада матиме повноцінне безпечне укриття, яке зможуть використовувати понад 800 учнів з двох шкіл, що в центральній частині міста. А якщо дозволятиме місткість, перечекати тривогу там зможуть і жителі сусідніх будинків.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Приміщення розраховане на майже 400 місць, - повідомив Ковелсьький міський голова Ігор Чайка.
Роботи тривають третій тиждень. За цей час розкопали приміщення колишнього тиру, провели планування, встановили «нульову» розмітку, розпочали заливку стін для добудови частини приміщення, проводять армування стін і готується робити перекриття. І зовнішні стіни, і перекриття будуть монолітні.
"Ще в перші місяці війни колектив школи власними силами розчистив приміщення колишнього тиру на території школи, щоб згодом облаштувати там найпростіше укриття. Але на поверхню вийшло багато супутніх проблем: часті підтоплення грунтовими водами, відсутність аварійного виходу, сирість тощо. Натомість в проєкті нового повноцінного укриття за нормами будівництва передбачена каналізація, санвузли, дренажна система, водопостачання і навіть рекуператори, які допоможуть з циркуляцією повітря в приміщенні", - повідомив Ігор Чайка.
За словами міського голови, це перший досвід такого будівництва в місті, але в результаті громада матиме повноцінне безпечне укриття, яке зможуть використовувати понад 800 учнів з двох шкіл, що в центральній частині міста. А якщо дозволятиме місткість, перечекати тривогу там зможуть і жителі сусідніх будинків.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У місті на Волині майже «з нуля» будують укриття в школі. ФОТО
Сьогодні, 06:31
Що має бути у домашній аптечці: поради від МОЗ
Сьогодні, 03:41
Медіа