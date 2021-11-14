У місті на Волині майже «з нуля» будують укриття в школі. ФОТО

У Ковелі практично «з нуля» на території школи №8 будують безпечне стаціонарне укриття. Ним також зможуть користуватися учні та вчителі сусідньої школи №5.Приміщення розраховане на майже 400 місць, - повідомив Ковелсьький міський головаРоботи тривають третій тиждень. За цей час розкопали приміщення колишнього тиру, провели планування, встановили «нульову» розмітку, розпочали заливку стін для добудови частини приміщення, проводять армування стін і готується робити перекриття. І зовнішні стіни, і перекриття будуть монолітні."Ще в перші місяці війни колектив школи власними силами розчистив приміщення колишнього тиру на території школи, щоб згодом облаштувати там найпростіше укриття. Але на поверхню вийшло багато супутніх проблем: часті підтоплення грунтовими водами, відсутність аварійного виходу, сирість тощо. Натомість в проєкті нового повноцінного укриття за нормами будівництва передбачена каналізація, санвузли, дренажна система, водопостачання і навіть рекуператори, які допоможуть з циркуляцією повітря в приміщенні", - повідомив Ігор Чайка.За словами міського голови, це перший досвід такого будівництва в місті, але в результаті громада матиме повноцінне безпечне укриття, яке зможуть використовувати понад 800 учнів з двох шкіл, що в центральній частині міста. А якщо дозволятиме місткість, перечекати тривогу там зможуть і жителі сусідніх будинків.