Волинська майстриня перемогла на міжнародному конкурсі, допомагаючи ЗСУ

Волинська майстриня перемогла на міжнародному конкурсі, допомагаючи ЗСУ
Жителька села Заріччя на Володимирщині Валентина Борусевич отримала гран-прі у Міжнародному благодійному конкурсі мистецтв «Осіння казка - Берлін 2022», одночасно допомагаючи цим ЗСУ.

Волинянка виставила на огляд журі свої блокноти, розписані фарбами особливим методом - крапками та краплинками, - пише газета «Місто вечірнє».

«Я дуже довго йшла до цієї нагороди, - розповідає пані Валентина. - Завжди сподівалася, що хтось оцінить моє мистецтво, як не в Україні, то хоч за кордоном. Так і сталося».

Як зазначає майстриня, взявши участь у конкурсі кожен з учасників також допоміг нашим захисникам, адже ця акція також була благодійною. Окрім цього конкурсу свої роботи пані Валентина подавала ще на три інші: Всеукраїнський багатожанровий конкурс мистецтв "Чорнобривці", Всеукраїнський конкурс декоративно-прикладного мистецтва "Золота осінь" і Міжнародний конкурс мистецтв «Tatra of Stars 2022» у Словаччині. У всіх конкурсах Валентина Борусевич посіла перші місця зі своїми виробами.

Майстриня творить вже протягом багато років, але не зупинялася і постійно удосконалювати свої навички. Одні із останніх робіт жінки - це блокноти та горнятка із точковим розписом, які і допомогли здобути нагороди на міжнародних і всеукраїнських конкурсах, як зазначає пані Валентина, точковий розпис - це не легка справа.

Валентина Борусевич каже, що заняття точковим розписом вимагають спокою, душевної рівноваги, неабиякого терпіння, емоційного і фізичного здоров'я та збалансованості всього організму. Інакше нічого не вийде.
Волинська майстриня перемогла на міжнародному конкурсі, допомагаючи ЗСУ
Волинська майстриня перемогла на міжнародному конкурсі, допомагаючи ЗСУ

Крім крапкового розпису, жінка освоїла 15 технік декоративно-прикладного мистецтва. Це і вітражний розпис (розпис по склу), і різні види вишивки, джгутова філігрань - виготовлення виробів із шнурків, паперова пластика - виготовляє квіти, ляльки-мотанки, які у своєму складі містять запашні трави і слугують також у якості ароматерапії та ароматизаторів для дому.
Волинська майстриня перемогла на міжнародному конкурсі, допомагаючи ЗСУ

Починала ж свою творчу діяльність Валентина Борусевич із писанок, потім почала декорувати порожні пляшки, які були досить гарної форми, то нитками, то тканиною, розписувала фарбами і прикрашала кольоровими стрічками. Згодом почала ліпити вироби із паперу та клею, які розмальовувала. Виходили гарні фігурки, грибочки.
Волинська майстриня перемогла на міжнародному конкурсі, допомагаючи ЗСУ

З початком в Україні повномасштабної війни мистецтво допомогло пані Валентині. Майстриня пригадує, що на той момент були втрачені усі сенси і через це взагалі не було ні сил, ні бажання приступати до творчості. Але згодом жінка, коли провела сина на фронт, взявши себе в руки, вирішила продовжити свою справу задля того, щоб наблизити Перемогу. Тому вирішила мистецтвом допомагати армії. У Володимирі проводили благодійні аукціони, для яких пані Валентина виготовила розписні кружки, брала участь у благодійних конкурсах як в Україні, так і за кордоном, де виручені кошти відправляли на допомогу ЗСУ.
Волинська майстриня перемогла на міжнародному конкурсі, допомагаючи ЗСУ

«Слава Богу, що я можу таким чином допомагати нашим захисникам. Хоч власних коштів я надати не можу, але вкладаю душу у вироби, які продаються задля Перемоги. Радію, що за виручені кошти комусь придбають бронежилет чи теплі речі», - каже майстриня.

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Теги: Волинь, Заріччя, допомога, мистецтво
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