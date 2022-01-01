Волинська майстриня перемогла на міжнародному конкурсі, допомагаючи ЗСУ





Волинянка виставила на огляд журі свої блокноти, розписані фарбами особливим методом - крапками та краплинками, - пише газета



«Я дуже довго йшла до цієї нагороди, - розповідає пані Валентина. - Завжди сподівалася, що хтось оцінить моє мистецтво, як не в Україні, то хоч за кордоном. Так і сталося».



Як зазначає майстриня, взявши участь у конкурсі кожен з учасників також допоміг нашим захисникам, адже ця акція також була благодійною. Окрім цього конкурсу свої роботи пані Валентина подавала ще на три інші: Всеукраїнський багатожанровий конкурс мистецтв "Чорнобривці", Всеукраїнський конкурс декоративно-прикладного мистецтва "Золота осінь" і Міжнародний конкурс мистецтв «Tatra of Stars 2022» у Словаччині. У всіх конкурсах Валентина Борусевич посіла перші місця зі своїми виробами.



Майстриня творить вже протягом багато років, але не зупинялася і постійно удосконалювати свої навички. Одні із останніх робіт жінки - це блокноти та горнятка із точковим розписом, які і допомогли здобути нагороди на міжнародних і всеукраїнських конкурсах, як зазначає пані Валентина, точковий розпис - це не легка справа.



Валентина Борусевич каже, що заняття точковим розписом вимагають спокою, душевної рівноваги, неабиякого терпіння, емоційного і фізичного здоров'я та збалансованості всього організму. Інакше нічого не вийде.



Крім крапкового розпису, жінка освоїла 15 технік декоративно-прикладного мистецтва. Це і вітражний розпис (розпис по склу), і різні види вишивки, джгутова філігрань - виготовлення виробів із шнурків, паперова пластика - виготовляє квіти, ляльки-мотанки, які у своєму складі містять запашні трави і слугують також у якості ароматерапії та ароматизаторів для дому.



Починала ж свою творчу діяльність Валентина Борусевич із писанок, потім почала декорувати порожні пляшки, які були досить гарної форми, то нитками, то тканиною, розписувала фарбами і прикрашала кольоровими стрічками. Згодом почала ліпити вироби із паперу та клею, які розмальовувала. Виходили гарні фігурки, грибочки.



З початком в Україні повномасштабної війни мистецтво допомогло пані Валентині. Майстриня пригадує, що на той момент були втрачені усі сенси і через це взагалі не було ні сил, ні бажання приступати до творчості. Але згодом жінка, коли провела сина на фронт, взявши себе в руки, вирішила продовжити свою справу задля того, щоб наблизити Перемогу. Тому вирішила мистецтвом допомагати армії. У Володимирі проводили благодійні аукціони, для яких пані Валентина виготовила розписні кружки, брала участь у благодійних конкурсах як в Україні, так і за кордоном, де виручені кошти відправляли на допомогу ЗСУ.



«Слава Богу, що я можу таким чином допомагати нашим захисникам. Хоч власних коштів я надати не можу, але вкладаю душу у вироби, які продаються задля Перемоги. Радію, що за виручені кошти комусь придбають бронежилет чи теплі речі», - каже майстриня.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Жителька села Заріччя на Володимирщині Валентина Борусевич отримала гран-прі у Міжнародному благодійному конкурсі мистецтв «Осіння казка - Берлін 2022», одночасно допомагаючи цим ЗСУ.Волинянка виставила на огляд журі свої блокноти, розписані фарбами особливим методом - крапками та краплинками, - пише газета «Місто вечірнє». «Я дуже довго йшла до цієї нагороди, - розповідає пані Валентина. - Завжди сподівалася, що хтось оцінить моє мистецтво, як не в Україні, то хоч за кордоном. Так і сталося».Як зазначає майстриня, взявши участь у конкурсі кожен з учасників також допоміг нашим захисникам, адже ця акція також була благодійною. Окрім цього конкурсу свої роботи пані Валентина подавала ще на три інші: Всеукраїнський багатожанровий конкурс мистецтв "Чорнобривці", Всеукраїнський конкурс декоративно-прикладного мистецтва "Золота осінь" і Міжнародний конкурс мистецтв «Tatra of Stars 2022» у Словаччині. У всіх конкурсах Валентина Борусевич посіла перші місця зі своїми виробами.Майстриня творить вже протягом багато років, але не зупинялася і постійно удосконалювати свої навички. Одні із останніх робіт жінки - це блокноти та горнятка із точковим розписом, які і допомогли здобути нагороди на міжнародних і всеукраїнських конкурсах, як зазначає пані Валентина, точковий розпис - це не легка справа.Валентина Борусевич каже, що заняття точковим розписом вимагають спокою, душевної рівноваги, неабиякого терпіння, емоційного і фізичного здоров'я та збалансованості всього організму. Інакше нічого не вийде.Крім крапкового розпису, жінка освоїла 15 технік декоративно-прикладного мистецтва. Це і вітражний розпис (розпис по склу), і різні види вишивки, джгутова філігрань - виготовлення виробів із шнурків, паперова пластика - виготовляє квіти, ляльки-мотанки, які у своєму складі містять запашні трави і слугують також у якості ароматерапії та ароматизаторів для дому.Починала ж свою творчу діяльність Валентина Борусевич із писанок, потім почала декорувати порожні пляшки, які були досить гарної форми, то нитками, то тканиною, розписувала фарбами і прикрашала кольоровими стрічками. Згодом почала ліпити вироби із паперу та клею, які розмальовувала. Виходили гарні фігурки, грибочки.З початком в Україні повномасштабної війни мистецтво допомогло пані Валентині. Майстриня пригадує, що на той момент були втрачені усі сенси і через це взагалі не було ні сил, ні бажання приступати до творчості. Але згодом жінка, коли провела сина на фронт, взявши себе в руки, вирішила продовжити свою справу задля того, щоб наблизити Перемогу. Тому вирішила мистецтвом допомагати армії. У Володимирі проводили благодійні аукціони, для яких пані Валентина виготовила розписні кружки, брала участь у благодійних конкурсах як в Україні, так і за кордоном, де виручені кошти відправляли на допомогу ЗСУ.«Слава Богу, що я можу таким чином допомагати нашим захисникам. Хоч власних коштів я надати не можу, але вкладаю душу у вироби, які продаються задля Перемоги. Радію, що за виручені кошти комусь придбають бронежилет чи теплі речі», - каже майстриня.

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