Де на Волині не буде світла 9 грудня. Графік

Де на Волині не буде світла 9 грудня. Графік
Оприлюднили графіки стабілізаційних вимкнень електроенергії на 9 грудня.

Про це повідомили ПрАТ «Волиньобленерго».

Ознайомитись із графіками на 9 грудня можна за ПОСИЛАННЯМ.

В українській енергосистемі зберігається дефіцит потужності через пошкодження ключових об‘єктів магістральних мереж по території України.

У «Волиньобленерго» роблять усе можливе для дотримання графіків стабілізаційних вимкнень у відповідності до виділеного на область ліміту. Однак, енергетики зобов‘язані невідкладно виконувати екстрені відключення поза графіком коли у НЕК «Укренерго» виникає необхідність збалансувати енергосистему аби уникнути аварій на обладнанні.

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