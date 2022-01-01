Де на Волині не буде світла 9 грудня. Графік
Сьогодні, 09:01
Оприлюднили графіки стабілізаційних вимкнень електроенергії на 9 грудня.
Про це повідомили ПрАТ «Волиньобленерго».
Ознайомитись із графіками на 9 грудня можна за ПОСИЛАННЯМ.
В українській енергосистемі зберігається дефіцит потужності через пошкодження ключових об‘єктів магістральних мереж по території України.
У «Волиньобленерго» роблять усе можливе для дотримання графіків стабілізаційних вимкнень у відповідності до виділеного на область ліміту. Однак, енергетики зобов‘язані невідкладно виконувати екстрені відключення поза графіком коли у НЕК «Укренерго» виникає необхідність збалансувати енергосистему аби уникнути аварій на обладнанні.
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Про це повідомили ПрАТ «Волиньобленерго».
Ознайомитись із графіками на 9 грудня можна за ПОСИЛАННЯМ.
В українській енергосистемі зберігається дефіцит потужності через пошкодження ключових об‘єктів магістральних мереж по території України.
У «Волиньобленерго» роблять усе можливе для дотримання графіків стабілізаційних вимкнень у відповідності до виділеного на область ліміту. Однак, енергетики зобов‘язані невідкладно виконувати екстрені відключення поза графіком коли у НЕК «Укренерго» виникає необхідність збалансувати енергосистему аби уникнути аварій на обладнанні.
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