Курс валют у Луцьку 9 грудня
Сьогодні, 09:14
9 грудня долар продають за 40.00.
Про це повідомляє Мінфін.
Євро продають за – 41.79.
Щодо польського злотого, то його продають за 8,88.
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Про це повідомляє Мінфін.
Євро продають за – 41.79.
Щодо польського злотого, то його продають за 8,88.
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