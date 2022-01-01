Курс валют у Луцьку 9 грудня

Курс валют у Луцьку 9 грудня
9 грудня долар продають за 40.00.

Про це повідомляє Мінфін.

Євро продають за – 41.79.

Щодо польського злотого, то його продають за 8,88.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: курс, валюта, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Вгризлися у поліські піски». Як луцькі газетярі служать у війську
Про «знамениті плащі з Лукова», або Історія волонтерства однієї волинської громади
«У мене – «русоненависть». Як волинська Хюррем-султан волонтерить у Туреччині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Збували охочим психотропи: 35-річну волинянку та її співмешканця підозрюють у наркозлочинах
Сьогодні, 09:50
На Волині рятувальники ліквідували чотири пожежі
Сьогодні, 09:27
Курс валют у Луцьку 9 грудня
Сьогодні, 09:14
На Запоріжжі ЗСУ ударили по зосередженню окупантів: поранили 240 російських солдатів. ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ
Сьогодні, 09:09
Де на Волині не буде світла 9 грудня. Графік
Сьогодні, 09:01
Схожі новини
Курс валют у Луцьку 8 грудня Курс валют у Луцьку 8 грудня
08 грудень, 09:13
Курс валют у Луцьку 6 грудня Курс валют у Луцьку 6 грудня
06 грудень, 09:24
Курс валют у Луцьку 5 грудня Курс валют у Луцьку 5 грудня
05 грудень, 09:00
Курс валют у Луцьку 3 грудня Курс валют у Луцьку 3 грудня
03 грудень, 09:30
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Поширював «дописи», якими принижував українців: СБУ повідомила про підозру ректору Почаївської духовної семінарії УПЦ МП
Сьогодні, 10:23
 0
На Ковельщині лунатимуть вибухи
Сьогодні, 10:06
 0
Росія втратила у загарбницькій війні 93 400 вояків
Сьогодні, 10:00
 0
Збували охочим психотропи: 35-річну волинянку та її співмешканця підозрюють у наркозлочинах
Сьогодні, 09:50
 0
На Волині рятувальники ліквідували чотири пожежі
Сьогодні, 09:27
 0
Медіа
відео
1/8