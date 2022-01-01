На Волині рятувальники ліквідували чотири пожежі





Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.



Обідньої пори трапився випадок загорання сажі в димоході системи опалення житлового будинку в с. Мельники-Мостище. Вогнем пошкоджено 3 м² димоходу (утеплювач) через несправність пічного опалення.



О 16:41 надійшло повідомлення про пожежу в господарській будівлі в с. Підманово Ковельського району. Ліквідували пожежу рятувальники 11-ї Державної пожежно-рятувальної частини смт Шацьк та вогнеборці місцевої пожежної команди с. Пульмо. Вогнем знищено частково покрівлю та перекриття, стіни та майно. Ймовірна причина: коротке замикання електромережі.



Того ж дня вечірньої пори рятувальники 11 ДПРЧ, вогнеборці місцевих пожежних команд сіл Пульмо та Прип’ять ліквідували пожежу в цегляному житловому будинку в с. Світязь. Ймовірна причина: недолік конструкції, порушення правил монтажу димаря. Вогнем знищено 50 м2 покрівлі, дерев’яний фронтон, речі побутового використання.



Ввечері рятувальники 18-ї ДПРЧ смт Іваничі ліквідували пожежу автомобіля ВАЗ-21061на вул. 8 Березня. Ймовірна причина: несправність електричної системи.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 8 грудня підрозділи служби 101 області ліквідували 4 пожежі.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.Обідньої пори трапився випадок загорання сажі в димоході системи опалення житлового будинку в с. Мельники-Мостище. Вогнем пошкоджено 3 м² димоходу (утеплювач) через несправність пічного опалення.О 16:41 надійшло повідомлення про пожежу в господарській будівлі в с. Підманово Ковельського району. Ліквідували пожежу рятувальники 11-ї Державної пожежно-рятувальної частини смт Шацьк та вогнеборці місцевої пожежної команди с. Пульмо. Вогнем знищено частково покрівлю та перекриття, стіни та майно. Ймовірна причина: коротке замикання електромережі.Того ж дня вечірньої пори рятувальники 11 ДПРЧ, вогнеборці місцевих пожежних команд сіл Пульмо та Прип’ять ліквідували пожежу в цегляному житловому будинку в с. Світязь. Ймовірна причина: недолік конструкції, порушення правил монтажу димаря. Вогнем знищено 50 м2 покрівлі, дерев’яний фронтон, речі побутового використання.Ввечері рятувальники 18-ї ДПРЧ смт Іваничі ліквідували пожежу автомобіля ВАЗ-21061на вул. 8 Березня. Ймовірна причина: несправність електричної системи.

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