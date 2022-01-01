На Волині рятувальники ліквідували чотири пожежі

На Волині рятувальники ліквідували чотири пожежі
8 грудня підрозділи служби 101 області ліквідували 4 пожежі.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

Обідньої пори трапився випадок загорання сажі в димоході системи опалення житлового будинку в с. Мельники-Мостище. Вогнем пошкоджено 3 м² димоходу (утеплювач) через несправність пічного опалення.
На Волині рятувальники ліквідували чотири пожежі

О 16:41 надійшло повідомлення про пожежу в господарській будівлі в с. Підманово Ковельського району. Ліквідували пожежу рятувальники 11-ї Державної пожежно-рятувальної частини смт Шацьк та вогнеборці місцевої пожежної команди с. Пульмо. Вогнем знищено частково покрівлю та перекриття, стіни та майно. Ймовірна причина: коротке замикання електромережі.
На Волині рятувальники ліквідували чотири пожежі

Того ж дня вечірньої пори рятувальники 11 ДПРЧ, вогнеборці місцевих пожежних команд сіл Пульмо та Прип’ять ліквідували пожежу в цегляному житловому будинку в с. Світязь. Ймовірна причина: недолік конструкції, порушення правил монтажу димаря. Вогнем знищено 50 м2 покрівлі, дерев’яний фронтон, речі побутового використання.

Ввечері рятувальники 18-ї ДПРЧ смт Іваничі ліквідували пожежу автомобіля ВАЗ-21061на вул. 8 Березня. Ймовірна причина: несправність електричної системи.
На Волині рятувальники ліквідували чотири пожежі
На Волині рятувальники ліквідували чотири пожежі

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, рятувальники, пожежа
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Вгризлися у поліські піски». Як луцькі газетярі служать у війську
Про «знамениті плащі з Лукова», або Історія волонтерства однієї волинської громади
«У мене – «русоненависть». Як волинська Хюррем-султан волонтерить у Туреччині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Росія втратила у загарбницькій війні 93 400 вояків
Сьогодні, 10:00
Збували охочим психотропи: 35-річну волинянку та її співмешканця підозрюють у наркозлочинах
Сьогодні, 09:50
На Волині рятувальники ліквідували чотири пожежі
Сьогодні, 09:27
Курс валют у Луцьку 9 грудня
Сьогодні, 09:14
На Запоріжжі ЗСУ ударили по зосередженню окупантів: поранили 240 російських солдатів. ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ
Сьогодні, 09:09
Схожі новини
На Волині горіли літня кухня та господарські будівлі На Волині горіли літня кухня та господарські будівлі
03 грудень, 13:36
На Волині горіли два житлові будинки На Волині горіли два житлові будинки
01 грудень, 10:05
На Волині горіли житловий будинок та гараж. ФОТО На Волині горіли житловий будинок та гараж. ФОТО
28 листопад, 13:30
На Волині за минулу добу рятувальники загасили три пожежі. ФОТО На Волині за минулу добу рятувальники загасили три пожежі. ФОТО
30 жовтень, 11:41
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Поширював «дописи», якими принижував українців: СБУ повідомила про підозру ректору Почаївської духовної семінарії УПЦ МП
Сьогодні, 10:23
 0
На Ковельщині лунатимуть вибухи
Сьогодні, 10:06
 0
Росія втратила у загарбницькій війні 93 400 вояків
Сьогодні, 10:00
 0
Збували охочим психотропи: 35-річну волинянку та її співмешканця підозрюють у наркозлочинах
Сьогодні, 09:50
 0
На Волині рятувальники ліквідували чотири пожежі
Сьогодні, 09:27
 0
Медіа
відео
1/8