На Волині рятувальники ліквідували чотири пожежі
Сьогодні, 09:27
8 грудня підрозділи служби 101 області ліквідували 4 пожежі.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
Обідньої пори трапився випадок загорання сажі в димоході системи опалення житлового будинку в с. Мельники-Мостище. Вогнем пошкоджено 3 м² димоходу (утеплювач) через несправність пічного опалення.
О 16:41 надійшло повідомлення про пожежу в господарській будівлі в с. Підманово Ковельського району. Ліквідували пожежу рятувальники 11-ї Державної пожежно-рятувальної частини смт Шацьк та вогнеборці місцевої пожежної команди с. Пульмо. Вогнем знищено частково покрівлю та перекриття, стіни та майно. Ймовірна причина: коротке замикання електромережі.
Того ж дня вечірньої пори рятувальники 11 ДПРЧ, вогнеборці місцевих пожежних команд сіл Пульмо та Прип’ять ліквідували пожежу в цегляному житловому будинку в с. Світязь. Ймовірна причина: недолік конструкції, порушення правил монтажу димаря. Вогнем знищено 50 м2 покрівлі, дерев’яний фронтон, речі побутового використання.
Ввечері рятувальники 18-ї ДПРЧ смт Іваничі ліквідували пожежу автомобіля ВАЗ-21061на вул. 8 Березня. Ймовірна причина: несправність електричної системи.
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Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
Обідньої пори трапився випадок загорання сажі в димоході системи опалення житлового будинку в с. Мельники-Мостище. Вогнем пошкоджено 3 м² димоходу (утеплювач) через несправність пічного опалення.
О 16:41 надійшло повідомлення про пожежу в господарській будівлі в с. Підманово Ковельського району. Ліквідували пожежу рятувальники 11-ї Державної пожежно-рятувальної частини смт Шацьк та вогнеборці місцевої пожежної команди с. Пульмо. Вогнем знищено частково покрівлю та перекриття, стіни та майно. Ймовірна причина: коротке замикання електромережі.
Того ж дня вечірньої пори рятувальники 11 ДПРЧ, вогнеборці місцевих пожежних команд сіл Пульмо та Прип’ять ліквідували пожежу в цегляному житловому будинку в с. Світязь. Ймовірна причина: недолік конструкції, порушення правил монтажу димаря. Вогнем знищено 50 м2 покрівлі, дерев’яний фронтон, речі побутового використання.
Ввечері рятувальники 18-ї ДПРЧ смт Іваничі ліквідували пожежу автомобіля ВАЗ-21061на вул. 8 Березня. Ймовірна причина: несправність електричної системи.
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