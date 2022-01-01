Росія втратила у загарбницькій війні 93 400 вояків
Сьогодні, 10:00
Загальні втрати РФ від початку вторгнення становлять майже 93 400 військових.
Про це повідомляють у Генеральному штабі Збройних сил України.
ВТРАТИ РОСІЇ:
▪️ особового складу — близько 93390 (+310) осіб ліквідовано,
▪️ танків — 2937 (+0) од,
▪️ бойових броньованих машин — 5912 (+1) од,
▪️ артилерійських систем — 1926 (+1) од,
▪️ РСЗВ — 395 (+0) од,
▪️ засобів ППО — 211 (+0) од,
▪️ літаків — (+0) од,
▪️ гелікоптерів — 264 (+0) од,
▪️ БПЛА оперативно-тактичного рівня — 1603 (+0),
▪️ крилатих ракет — 592 (+0),
▪️ кораблів/катерів — 16 (+0) од,
▪️ автомобільної техніки та автоцистерн — 4531 (+3) од,
▪️ спеціальної техніки — 164 (+0).
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Про це повідомляють у Генеральному штабі Збройних сил України.
ВТРАТИ РОСІЇ:
▪️ особового складу — близько 93390 (+310) осіб ліквідовано,
▪️ танків — 2937 (+0) од,
▪️ бойових броньованих машин — 5912 (+1) од,
▪️ артилерійських систем — 1926 (+1) од,
▪️ РСЗВ — 395 (+0) од,
▪️ засобів ППО — 211 (+0) од,
▪️ літаків — (+0) од,
▪️ гелікоптерів — 264 (+0) од,
▪️ БПЛА оперативно-тактичного рівня — 1603 (+0),
▪️ крилатих ракет — 592 (+0),
▪️ кораблів/катерів — 16 (+0) од,
▪️ автомобільної техніки та автоцистерн — 4531 (+3) од,
▪️ спеціальної техніки — 164 (+0).
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