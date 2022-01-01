Росія втратила у загарбницькій війні 93 400 вояків





Про це повідомляють у Генеральному штабі Збройних сил України.



ВТРАТИ РОСІЇ:



▪️ особового складу — близько 93390 (+310) осіб ліквідовано,

▪️ танків — 2937 (+0) од,

▪️ бойових броньованих машин — 5912 (+1) од,

▪️ артилерійських систем — 1926 (+1) од,

▪️ РСЗВ — 395 (+0) од,

▪️ засобів ППО — 211 (+0) од,

▪️ літаків — (+0) од,

▪️ гелікоптерів — 264 (+0) од,

▪️ БПЛА оперативно-тактичного рівня — 1603 (+0),

▪️ крилатих ракет — 592 (+0),

▪️ кораблів/катерів — 16 (+0) од,

▪️ автомобільної техніки та автоцистерн — 4531 (+3) од,

▪️ спеціальної техніки — 164 (+0).





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Загальні втрати РФ від початку вторгнення становлять майже 93 400 військових.Про це повідомляють у Генеральному штабі Збройних сил України.▪️ особового складу — близько 93390 (+310) осіб ліквідовано,▪️ танків — 2937 (+0) од,▪️ бойових броньованих машин — 5912 (+1) од,▪️ артилерійських систем — 1926 (+1) од,▪️ РСЗВ — 395 (+0) од,▪️ засобів ППО — 211 (+0) од,▪️ літаків — (+0) од,▪️ гелікоптерів — 264 (+0) од,▪️ БПЛА оперативно-тактичного рівня — 1603 (+0),▪️ крилатих ракет — 592 (+0),▪️ кораблів/катерів — 16 (+0) од,▪️ автомобільної техніки та автоцистерн — 4531 (+3) од,▪️ спеціальної техніки — 164 (+0).

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