Збували охочим психотропи: 35-річну волинянку та її співмешканця підозрюють у наркозлочинах

Двоє ковельчан, чоловік та жінка, збували охочим психотропи: їх підозрюють у наркозлочинах.Про це повідомили у пресслужбі обласної прокуратури.За процесуального керівництва прокурорів Ковельської окружної прокуратури 35-річній жительці Ковеля та її 27-річному співмешканцю повідомили про підозру у вчиненні за попередньою змовою групою осіб неодноразового незаконного придбання, зберігання з метою збуту та збуту психотропних речовин.Упродовж вересня-листопада 2022 року правоохоронці задокументували факти збуту ними волинянам PVP. Психотропи та канабіс, а також пристрої для вживання наркотиків, ваги та кредитні картки вилучили працівники поліції під час обшуку за місцем проживання підозрюваних.Чоловікові суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, жінці – у вигляді домашнього арешту.Викрили незаконну діяльність громадян працівниками Управління боротьби з наркозлочинністю в області та Ковельського РУП ГУНП в області.санкцією ч. 2 ст. 307 КК України за неодноразове незаконне придбання, зберігання з метою збуту й збут психотропних речовин, вчинені за попередньою змовою групою осіб, передбачено покарання від 6 до 10 років позбавлення волі із конфіскацією майна.