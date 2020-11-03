Збували охочим психотропи: 35-річну волинянку та її співмешканця підозрюють у наркозлочинах

Збували охочим психотропи: 35-річну волинянку та її співмешканця підозрюють у наркозлочинах
Двоє ковельчан, чоловік та жінка, збували охочим психотропи: їх підозрюють у наркозлочинах.

Про це повідомили у пресслужбі обласної прокуратури.

За процесуального керівництва прокурорів Ковельської окружної прокуратури 35-річній жительці Ковеля та її 27-річному співмешканцю повідомили про підозру у вчиненні за попередньою змовою групою осіб неодноразового незаконного придбання, зберігання з метою збуту та збуту психотропних речовин.

Упродовж вересня-листопада 2022 року правоохоронці задокументували факти збуту ними волинянам PVP. Психотропи та канабіс, а також пристрої для вживання наркотиків, ваги та кредитні картки вилучили працівники поліції під час обшуку за місцем проживання підозрюваних.

Чоловікові суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, жінці – у вигляді домашнього арешту.

Викрили незаконну діяльність громадян працівниками Управління боротьби з наркозлочинністю в області та Ковельського РУП ГУНП в області.
Збували охочим психотропи: 35-річну волинянку та її співмешканця підозрюють у наркозлочинах

Довідково: санкцією ч. 2 ст. 307 КК України за неодноразове незаконне придбання, зберігання з метою збуту й збут психотропних речовин, вчинені за попередньою змовою групою осіб, передбачено покарання від 6 до 10 років позбавлення волі із конфіскацією майна.
Збували охочим психотропи: 35-річну волинянку та її співмешканця підозрюють у наркозлочинах
Збували охочим психотропи: 35-річну волинянку та її співмешканця підозрюють у наркозлочинах

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Теги: Волинь, Ковель, прокуратура, психотропи
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