На Донеччині загинув воїн із Волині Юрій Повшук
Сьогодні, 22:19
У боротьбі за суверенність України загинув наш військовослужбовець з Рожищенської громади.
Про це йдеться на сайті Рожищенської міської ради.
На війні з Росією загинув житель села Єлізаветин Юрій Леонідович Повшук, 1971 року народження.
Старший стрілець механізованого взводу, старший солдат Юрій Повшук загинув під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Кліщіївка Бахмутського району Донецької області 5 грудня 2022 року.
Траур за загиблим Героєм триватиме з 8 по 10 грудня включно.
Протягом цих днів у Рожищенській громаді мають бути приспущені Державні Прапори України на адміністративних будинках місцевих органів державної влади й органів місцевого самоврядування, державних і комунальних підприємств, установ і організацій.
Про час і місце поховання Героя повідомимо згодом.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це йдеться на сайті Рожищенської міської ради.
На війні з Росією загинув житель села Єлізаветин Юрій Леонідович Повшук, 1971 року народження.
Старший стрілець механізованого взводу, старший солдат Юрій Повшук загинув під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Кліщіївка Бахмутського району Донецької області 5 грудня 2022 року.
Траур за загиблим Героєм триватиме з 8 по 10 грудня включно.
Протягом цих днів у Рожищенській громаді мають бути приспущені Державні Прапори України на адміністративних будинках місцевих органів державної влади й органів місцевого самоврядування, державних і комунальних підприємств, установ і організацій.
Про час і місце поховання Героя повідомимо згодом.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Добрі новини від ВолиньPost за 8 грудня
Сьогодні, 23:15
Волинський священник поклав текст молитви на музику Баха
Сьогодні, 22:37
На Донеччині загинув воїн із Волині Юрій Повшук
Сьогодні, 22:19
Медіа