На Донеччині загинув воїн із Волині Юрій Повшук

У боротьбі за суверенність України загинув наш військовослужбовець з Рожищенської громади.Про це йдеться на сайті Рожищенської міської ради.На війні з Росією загинув житель села Єлізаветин, 1971 року народження.Старший стрілець механізованого взводу, старший солдат Юрій Повшук загинув під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Кліщіївка Бахмутського району Донецької області 5 грудня 2022 року.Траур за загиблим Героєм триватиме з 8 по 10 грудня включно.Протягом цих днів у Рожищенській громаді мають бути приспущені Державні Прапори України на адміністративних будинках місцевих органів державної влади й органів місцевого самоврядування, державних і комунальних підприємств, установ і організацій.Про час і місце поховання Героя повідомимо згодом.Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого.