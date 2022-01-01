На аеродромі окупованого Мелітополя прогриміло близько десяти вибухів

На аеродромі окупованого Мелітополя прогриміло близько десяти вибухів
На аеродромі тимчасово окупованого Мелітополя прогриміло близько десяти вибухів.

Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

"Окупанти Мелітополя обрали постійним місце для паління мелітопольський аеродром. Вже мабуть з десяток разів курили і щойно знову - гучна бавовна", - йдеться у повідомленні на телеграм-каналі міського голови.

Наразі уточнюється інформацію щодо ворожих втрат.

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Теги: війна, Мелітополь, вибухи
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