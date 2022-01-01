На аеродромі окупованого Мелітополя прогриміло близько десяти вибухів





Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.



"Окупанти Мелітополя обрали постійним місце для паління мелітопольський аеродром. Вже мабуть з десяток разів курили і щойно знову - гучна бавовна", - йдеться у повідомленні на телеграм-каналі міського голови.



Наразі уточнюється інформацію щодо ворожих втрат.

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