Окупанти обстріляли Торецьк: є жертва і поранені. ФОТО





Про це Павло Кириленко.



"1 людина загинула, 2 поранено внаслідок артобстрілу Торецька. Снаряди влучили у приватний сектор – зруйновано та пошкоджено щонайменше 12 будинків", – йдеться в заяві.



Кириленко зауважив, що ворожі війська вкотре цинічно обстрілюють цивільних. Тож кожен, хто досі залишається на Донеччині, наражає себе на смертельну небезпеку.



"Прошу всіх: евакуюйтесь вчасно!" – закликав очільник області.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Російські війська обстріляли Торецьк на Донеччині 8 грудня, внаслідок чого загинула людина, ще двоє – зазнали поранень.Про це повідомив очільник Донецької ОВА"1 людина загинула, 2 поранено внаслідок артобстрілу Торецька. Снаряди влучили у приватний сектор – зруйновано та пошкоджено щонайменше 12 будинків", – йдеться в заяві.Кириленко зауважив, що ворожі війська вкотре цинічно обстрілюють цивільних. Тож кожен, хто досі залишається на Донеччині, наражає себе на смертельну небезпеку."Прошу всіх: евакуюйтесь вчасно!" – закликав очільник області.

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