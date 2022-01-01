Окупанти обстріляли Торецьк: є жертва і поранені. ФОТО
Сьогодні, 18:13
Російські війська обстріляли Торецьк на Донеччині 8 грудня, внаслідок чого загинула людина, ще двоє – зазнали поранень.
Про це повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.
"1 людина загинула, 2 поранено внаслідок артобстрілу Торецька. Снаряди влучили у приватний сектор – зруйновано та пошкоджено щонайменше 12 будинків", – йдеться в заяві.
Кириленко зауважив, що ворожі війська вкотре цинічно обстрілюють цивільних. Тож кожен, хто досі залишається на Донеччині, наражає себе на смертельну небезпеку.
"Прошу всіх: евакуюйтесь вчасно!" – закликав очільник області.
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Про це повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.
"1 людина загинула, 2 поранено внаслідок артобстрілу Торецька. Снаряди влучили у приватний сектор – зруйновано та пошкоджено щонайменше 12 будинків", – йдеться в заяві.
Кириленко зауважив, що ворожі війська вкотре цинічно обстрілюють цивільних. Тож кожен, хто досі залишається на Донеччині, наражає себе на смертельну небезпеку.
"Прошу всіх: евакуюйтесь вчасно!" – закликав очільник області.
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