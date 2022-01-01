Окупанти обстріляли Торецьк: є жертва і поранені. ФОТО

Окупанти обстріляли Торецьк: є жертва і поранені. ФОТО
Російські війська обстріляли Торецьк на Донеччині 8 грудня, внаслідок чого загинула людина, ще двоє – зазнали поранень.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.

"1 людина загинула, 2 поранено внаслідок артобстрілу Торецька. Снаряди влучили у приватний сектор – зруйновано та пошкоджено щонайменше 12 будинків", – йдеться в заяві.

Кириленко зауважив, що ворожі війська вкотре цинічно обстрілюють цивільних. Тож кожен, хто досі залишається на Донеччині, наражає себе на смертельну небезпеку.

"Прошу всіх: евакуюйтесь вчасно!" – закликав очільник області.
Окупанти обстріляли Торецьк: є жертва і поранені. ФОТО
Окупанти обстріляли Торецьк: є жертва і поранені. ФОТО

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