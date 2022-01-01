Заряджали ліхтарик біля гірлянди: у Луцькій громаді через пожежу постраждав будинок відомої тренерки

Олени Чирук.



Про це Олена Чирук розповіла у коментарі виданню



Нагадаємо,



Жінка розповіла, що пожежа трапилася через коротке замикання електромережі.



"Ми поставили на ніч заряджати ліхтарик, і він лежав біля новорічної гірлянди. Пожежники сказали, що перебої з електрикою і вийшло замикання. Але ми не розуміємо, чому у щитку не вибило. Було дуже багато диму. Чоловік вночі прокинувся і почув, що щось тріщить. Ми були на другому поверсі. Він збудив мене і побіг до сина. Дим уже проходив через двері, було важко дихати. Пожежники приїхали через 15 хвилин і ми спустились через драбину. Ліхтарик був металевий і ми не розуміємо, як таке сталось», - розповіла жінка.



Вогонь знищив частково внутрішнє оздоблення стелі, майно і речі домашнього вжитку.



Довідково: Олена Чирук - тренерка з аеробіки, персональна тренерка, керівниця проекту «Зміни себе за 8 тижнів», який вона в Луцьку проводить ще з 2015 року.



Допомогти сім'ї можна, перерахувавши гроші на картку 5168 7573 6110 7131.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Через пожежу у селі Небіжка Луцької громади, яка трапилася у четвер, 8 грудня, близько півночі, постраждав будинок відомої тренеркиПро це Олена Чирук розповіла у коментарі виданню ВСН Нагадаємо, у Луцькій громаді з пожежі врятували подружжя і 9-річну дитину . Від госпіталізації вони відмовились.Жінка розповіла, що пожежа трапилася через коротке замикання електромережі."Ми поставили на ніч заряджати ліхтарик, і він лежав біля новорічної гірлянди. Пожежники сказали, що перебої з електрикою і вийшло замикання. Але ми не розуміємо, чому у щитку не вибило. Було дуже багато диму. Чоловік вночі прокинувся і почув, що щось тріщить. Ми були на другому поверсі. Він збудив мене і побіг до сина. Дим уже проходив через двері, було важко дихати. Пожежники приїхали через 15 хвилин і ми спустились через драбину. Ліхтарик був металевий і ми не розуміємо, як таке сталось», - розповіла жінка.Вогонь знищив частково внутрішнє оздоблення стелі, майно і речі домашнього вжитку.Олена Чирук - тренерка з аеробіки, персональна тренерка, керівниця проекту «Зміни себе за 8 тижнів», який вона в Луцьку проводить ще з 2015 року.Допомогти сім'ї можна, перерахувавши гроші на картку

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію