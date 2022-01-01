Заряджали ліхтарик біля гірлянди: у Луцькій громаді через пожежу постраждав будинок відомої тренерки
Сьогодні, 13:40
Через пожежу у селі Небіжка Луцької громади, яка трапилася у четвер, 8 грудня, близько півночі, постраждав будинок відомої тренерки Олени Чирук.
Про це Олена Чирук розповіла у коментарі виданню ВСН.
Нагадаємо, у Луцькій громаді з пожежі врятували подружжя і 9-річну дитину. Від госпіталізації вони відмовились.
Жінка розповіла, що пожежа трапилася через коротке замикання електромережі.
"Ми поставили на ніч заряджати ліхтарик, і він лежав біля новорічної гірлянди. Пожежники сказали, що перебої з електрикою і вийшло замикання. Але ми не розуміємо, чому у щитку не вибило. Було дуже багато диму. Чоловік вночі прокинувся і почув, що щось тріщить. Ми були на другому поверсі. Він збудив мене і побіг до сина. Дим уже проходив через двері, було важко дихати. Пожежники приїхали через 15 хвилин і ми спустились через драбину. Ліхтарик був металевий і ми не розуміємо, як таке сталось», - розповіла жінка.
Вогонь знищив частково внутрішнє оздоблення стелі, майно і речі домашнього вжитку.
Довідково: Олена Чирук - тренерка з аеробіки, персональна тренерка, керівниця проекту «Зміни себе за 8 тижнів», який вона в Луцьку проводить ще з 2015 року.
Допомогти сім'ї можна, перерахувавши гроші на картку 5168 7573 6110 7131.
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Про це Олена Чирук розповіла у коментарі виданню ВСН.
Нагадаємо, у Луцькій громаді з пожежі врятували подружжя і 9-річну дитину. Від госпіталізації вони відмовились.
Жінка розповіла, що пожежа трапилася через коротке замикання електромережі.
"Ми поставили на ніч заряджати ліхтарик, і він лежав біля новорічної гірлянди. Пожежники сказали, що перебої з електрикою і вийшло замикання. Але ми не розуміємо, чому у щитку не вибило. Було дуже багато диму. Чоловік вночі прокинувся і почув, що щось тріщить. Ми були на другому поверсі. Він збудив мене і побіг до сина. Дим уже проходив через двері, було важко дихати. Пожежники приїхали через 15 хвилин і ми спустились через драбину. Ліхтарик був металевий і ми не розуміємо, як таке сталось», - розповіла жінка.
Вогонь знищив частково внутрішнє оздоблення стелі, майно і речі домашнього вжитку.
Довідково: Олена Чирук - тренерка з аеробіки, персональна тренерка, керівниця проекту «Зміни себе за 8 тижнів», який вона в Луцьку проводить ще з 2015 року.
Допомогти сім'ї можна, перерахувавши гроші на картку 5168 7573 6110 7131.
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