У Луцьку родинам загиблих Героїв вручили державні нагороди

Володимира Зеленського орденом “За мужність” ІІІ ступеня (посмертно) нагороджено трьох військовослужбовців Луцької громади, які віддали своє життя, захищаючи державний суверенітет та територіальну цілісність України.



Про це



Відтак, сьогодні Луцький міський голова Ігор Поліщук та військовий комісар Луцького об’єднаного міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки Василь Худик вручили родинам штаб-сержанта Миколи Шевчука, єфрейтора Георгія Плісака, прапорщика Віктора Коханюка ордени “За мужність” ІІІ ступеня (посмертно), а родині старшого солдата Маркіяна Нагорнюка - почесний нагрудний знак “За взірцевість у військовій службі” ІІІ ступеня (посмертно) від головнокомандувача Збройних сил України.



“Шановні рідні наших загиблих Героїв! Дозвольте від себе особисто, від усіх наших працівників, від працівників військового комісаріату ще раз висловити вам щирі співчуття з приводу загибелі ваших рідних, - звернувся до присутніх Ігор Поліщук. - Завдяки їхньому подвигу та жертві, сьогодні в Луцьку діти ходять в школи та садочки, люди - на роботу, а в місті продовжується відносно мирне життя. Ми щиро вдячні вам за те, що батьки народили, дружини, діти та сестра підтримували рідних та допомагали їм у всьому”.



“Я хочу, щоб ці нагороди для усіх вас були згадкою про велике серце, велику мужність, героїзм та велику любов до батьківщини ваших рідних. Переконаний, що пам’ять про їхній подвиг та пам’ять про них буде вписана золотими сторінками в історії нашого міста. Вічна пам’ять, честь і шана вашим рідним, нашим Героям”, - наголосив міський голова.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Указами Президента Україниорденом “За мужність” ІІІ ступеня (посмертно) нагороджено трьох військовослужбовців Луцької громади, які віддали своє життя, захищаючи державний суверенітет та територіальну цілісність України.Про це повідомили у Луцькій міській раді.Відтак, сьогодні Луцький міський головата військовий комісар Луцького об’єднаного міського територіального центру комплектування та соціальної підтримкивручили родинам штаб-сержанта, єфрейтора, прапорщикаордени “За мужність” ІІІ ступеня (посмертно), а родині старшого солдата- почесний нагрудний знак “За взірцевість у військовій службі” ІІІ ступеня (посмертно) від головнокомандувача Збройних сил України.“Шановні рідні наших загиблих Героїв! Дозвольте від себе особисто, від усіх наших працівників, від працівників військового комісаріату ще раз висловити вам щирі співчуття з приводу загибелі ваших рідних, - звернувся до присутніх Ігор Поліщук. - Завдяки їхньому подвигу та жертві, сьогодні в Луцьку діти ходять в школи та садочки, люди - на роботу, а в місті продовжується відносно мирне життя. Ми щиро вдячні вам за те, що батьки народили, дружини, діти та сестра підтримували рідних та допомагали їм у всьому”.“Я хочу, щоб ці нагороди для усіх вас були згадкою про велике серце, велику мужність, героїзм та велику любов до батьківщини ваших рідних. Переконаний, що пам’ять про їхній подвиг та пам’ять про них буде вписана золотими сторінками в історії нашого міста. Вічна пам’ять, честь і шана вашим рідним, нашим Героям”, - наголосив міський голова.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію